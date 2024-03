Inscrição gratuita

UPA de Carapina abre vagas de emprego para níveis médio, técnico e superior

No processo seletivo, há oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro assistencial e farmacêutico

UPA de Carapina: processo seletivo aberto com 22 vagas. (Reprodução/ TV Gazeta)

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, responsável pela administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, está com inscrições abertas para o processo seletivo para 22 vagas. As oportunidades são para área da saúde e administrativa e podem se inscrever pessoas com nível médio, técnico ou superior completo.

Os cargos de nível médio têm remuneração de R$ 1.684,13 a R$ 2.864,50. Já nos cargos para nível técnico e superior, os salários variam de R$ 2.000,00 a R$ 2.900,00. O contrato temporário terá vigência de 12 meses. A jornada de trabalho pode chegar a 44 horas semanais a depender da função.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 8h do dia 11 de março, pelo formulário de inscrição disponível no site da Santa Casa Chavantes. O processo seletivo vai contar com quatro etapas: inscrição; análise curricular; prova técnica e conhecimentos gerais; entrevista técnico/comportamental.

As provas estão marcadas para o dia 17 de março e serão aplicadas de forma presencial aos candidatos classificados e convocados na segunda etapa, onde constará local, data, horário e instruções da aplicação. A nota mínima de aprovação nesta etapa é de 50% das questões.

A etapa de entrevista técnica/comportamental será feita por meio de questionário técnico; terá caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final.

Em todas as etapas presenciais do processo seletivo será obrigatório a utilização de máscaras para ingresso e permanência nas dependências estabelecidas. O candidato ainda precisará levar caneta azul esferográfica de tubo transparente em todas as etapas.

Confira as vagas

Assistente de administrativo

Salário: R$ 2.864,50

R$ 2.864,50 Carga horária: 44 horas semanais

44 horas semanais Número de vagas: 1

1 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função; Experiência em Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) intermediário.

Assistente social

Salário: R$ 2.900,00

R$ 2.900,00 Carga horária: 30 horas semanais

30 horas semanais Número de vagas: 4

4 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Superior Completo; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função; CRESS ativo; Experiência em Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) intermediário.

Auxiliar administrativo

Salário: R$ 1.684,13

R$ 1.684,13 Carga horária: 36 e 44 horas semanais

36 e 44 horas semanais Número de vagas: 4

4 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função; Experiência em Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) intermediário.

Auxiliar de faturamento Salário: R$ 2.058,63

R$ 2.058,63 Carga horária: 44 horas semanais

44 horas semanais Número de vagas: 1

1 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função; Experiência em Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) intermediário.

Auxiliar financeiro

Salário: R$ 2.058,63

R$ 2.058,63 Carga horária: 44 horas semanais

44 horas semanais Número de vagas: 1

1 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função; Experiência em Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) intermediário.

Auxiliar de saúde bucal

Salário: R$ 1.684,13

R$ 1.684,13 Carga horária: 36 horas semanais

36 horas semanais Número de vagas: 2

2 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo; Experiência mínima de 6 meses.

Controlador de acesso

Salário: R$ 1.684,13

R$ 1.684,13 Carga horária: 36 horas semanais

36 horas semanais Número de vagas: 3

3 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função.

Técnico de laboratório

Salário: R$ 2.000,00

R$ 2.000,00 Carga horária: 36 horas semanais

36 horas semanais Número de vagas: 3

3 Requisitos: Ter idade superior a 18 anos; Ensino Médio Completo como Técnico de Laboratório; Experiência mínima de 6 meses comprovada na função; CRT ativo; Experiência em Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) intermediário.

