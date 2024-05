Prefeitura de Colatina divulga processo seletivo com salário de até R$ 6 mil

Seleção é para contratação temporária de profissionais para os cargos de técnico em Meio Ambiente, biólogo e engenheiro ambiental; inscrições vão até o dia 9 de junho

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A seleção é para contratação temporária de profissionais para os cargos de Técnico em Meio Ambiente, Biólogo e Engenheiro Ambiental.

As inscrições foram abertas na quinta-feira (30) e devem ser feitas de forma on-line por um link disponibilizado no site da prefeitura até o dia 9 de junho. No portal, também estará disponível o edital do processo seletivo.