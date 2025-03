Evite falhas

No bloco dos concurseiros: 18 dicas para estudar no feriado de carnaval

Principais pontos são falta de planejamento, subestimar importância do edital e até não revisar o conteúdo, com foco apenas na teoria

Vida de concurseiro não é fácil. Quem toma a decisão de investir na carreira pública precisa estudar por meses ou até anos, e várias horas por dia. Mesmo diante de tanta dedicação, quando sai o resultado, a nota objetiva nas provas não foi aquela esperada e a tão sonhada aprovação não vem. Neste feriadão de carnaval, muitos vão aproveitar os dias de folia para estudar. Por isso, levantamos 18 dicas para ajudar aqueles que estão nessa jornada para se tornar um servidor.

Especialistas alertam que isso acontece por conta de erros cometidos pelos candidatos, como a falta de planejamento, subestimar a importância do edital ou até não revisar o conteúdo, com foco apenas na teoria. Segundo a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, algumas falhas são muito comuns, mas evitáveis. Quando corrigidos, esses pontos podem aumentar significativamente as chances do concurseiro ter sucesso na disputa.

Somente ler o conteúdo ou assistir aulas sem fazer anotações, resumos ou mapas mentais pode dificultar a assimilação do conteúdo. Corrigir erros como esses contribuirá significativamente para uma preparação mais eficiente e aumentará as chances de sucesso nos concursos públicos Ivone Goldner • Diretora pedagógica do CEP

Outro erro muito comum é não fazer o planejamento do estudo, como aponta o professor do Gran, Eduardo Cambuy. “”, complementa.

Não ter um plano de estudo estruturado pode levar a uma distribuição inadequada do tempo e dos recursos Eduardo Cambuy • Professor do Gran

Preparação para concurso público.

Confira os erros mais comuns dos concurseiros:

01 Subestimar a concorrência Achar que a prova será fácil e não se preparar adequadamente.

02 Não fazer planejamento Não ter um plano de estudo estruturado pode levar a uma distribuição inadequada do tempo e dos recursos.

03 Estudar apenas de forma passiva Somente ler ou assistir aulas sem fazer anotações, resumos ou mapas mentais, o que pode dificultar a assimilação do conteúdo.

04 Não ter foco Estudar sem concentração suficiente pode resultar em tempo desperdiçado e aprendizado superficial.

05 Desconsiderar as provas discursivas Focar somente nas questões objetivas e não praticar redações ou respostas discursivas, essenciais para muitos concursos.

06 Ignorar as atualidades Não acompanhar notícias e eventos recentes, que podem ser cobrados especialmente em provas de conhecimentos gerais.

07 Não se adaptar ao estilo da banca Cada banca tem suas particularidades. Não estudar com base no estilo da banca específica do concurso pode ser um erro e, para resolver isso, basta resolver questões específicas da organizadora.

08 Não entender o formato do exame Não se familiarizar com o tipo de perguntas e o formato do exame pode levar a preparações inadequadas. Querer fazer todos os concursos que aparecem.

09 Decorar em vez de aprender Apenas memorizar informações sem entender o conteúdo pode prejudicar a capacidade de aplicar o conhecimento de forma eficaz.

10 Falta de controle emocional Deixar que o nervosismo e a ansiedade prejudiquem o desempenho durante os estudos e na hora da prova, dando oportunidade para o famoso branco.

11 Falta de exercícios físicos Negligenciar a prática de atividades físicas que ajudam a manter a mente e o corpo saudáveis.

12 Desconsiderar a legislação específica Não estudar a legislação ou normas específicas cobradas em alguns concursos, sobretudo os concursos estaduais e municipais.

13 Fazer poucas pausas Não incluir pausas adequadas durante o estudo pode levar ao esgotamento e à diminuição da produtividade. O ideal é, a cada 1 hora de estudo, descansar 10 minutos.

14 Não acompanhar atualizações de leis Em concursos que cobram Direito, não estar atualizado com as últimas mudanças na legislação será fatal, pois a banca, regra geral, pergunta o que foi alterado mais recentemente.

15 Desorganização do material de estudo Ter material de estudo espalhado e desorganizado pode dificultar a revisão e o estudo eficiente.

16 Subestimar os simulados Não realizar simulados como se fosse o dia da prova pode prejudicar a adaptação ao tempo e ao ambiente da prova real.

17 Falta de autoconhecimento Não identificar seus pontos fortes e fracos para focar mais nas áreas que precisa melhorar retardará a sua aprovação.

18 Não revisar conteúdo Revisar regularmente o material estudado é crucial para consolidar o aprendizado e identificar áreas que precisam de mais atenção.

Fonte: Ivone Goldner e Eduardo Cambuy

