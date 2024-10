Boa notícia

Governo do ES autoriza a convocação de 94 aprovados no concurso do Iases

Certame foi aberto em 2022 e convocados fazem parte do cadastro de reserva. Um novo certame já foi autorizado com mais de mil postos

Agentes socioeducativos do Iases. (Divulgação | Iases)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), autorizou na manhã desta quinta-feira, dia 17 de outubro, a convocação de 94 aprovados no concurso público para agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado (Iases).

Segundo o chefe do Poder Executivo, os selecionados fazem parte do cadastro de reserva do certame realizado em 2022. Na ocasião, foram oferecidas 400 vagas que atraiu 12.745 candidatos.

O Iases já está autorizado a abrir novo concurso público com 1.026 vagas. A oferta será de 850 para agente socioeducativo e 176 para diversas áreas técnicas. Os candidatos vão precisar ter os níveis médio e superior, respectivamente.

Para os profissionais com graduação, as chances serão para formados em nutrição (3), serviço social (35), direito (50), psicologia (40), pedagogia (38) e terapia ocupacional (10). O salário inicial de um agente socioeducativo é de R$ 3.614,04 e de um técnico superior socioeducativo é de R$ 7.222,76. A comissão já está formada e trabalha na elaboração do novo certame.

