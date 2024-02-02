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O que esperar do desfile do Grupo A de Vitória nesta sexta-feira (2)

Desfiles começam a partir das 22h no Sambão do Povo com novas rainhas de bateria e comissão de frente numerosa. Andaraí é a primeira escola a entrar na avenida

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 09:39

Públicado em 

02 fev 2024 às 09:39
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Carnaval 2022 - Desfile da Andaraí
Stefani Adriano no desfile da Andaraí de 2022, ocupando o cargo de musa da escola Crédito: Rodrigo Gavini
O Carnaval do Brasil começa aqui! Nesta sexta-feira (2), a partir das 22h, a primeira escola entra no Sambão do Povo para abrir os desfiles do Carnaval de Vitória. É a Andaraí, escola de raiz do bairro Santa Marta, na Capital.
Neste ano, na Venenosa, a novidade é que uma nova estrela brilhará à frente da bateria Puro Veneno: É Stefani Adriano, figurinha já carimbada do nosso carnaval, ex-passista e musa, com passagem por escolas como Barreiros e Jucutuquara, além da própria Andaraí.
Na verde e rosa de Santa Marta, Stefani começou como passista e, nos últimos três anos, ocupou o posto de musa — muito bem ocupado, por sinal. Em meados do ano passado, a bela foi (finalmente) convidada para reinar à frente da bateria. Sem patrocínios, é ela quem costura e borda as próprias fantasias, assim como as roupas de ensaios e apresentações.
"Sempre procurei me empenhar pela escola. Estava sempre presente nas apresentações e fui ganhando o carinho da comunidade. Quando recebi o convite para ser rainha, fiquei nervosa, porque é um cargo de muita responsabilidade. Aceitei e busco estar cada dia melhor para representar bem o meu pavilhão. Cada apresentação ainda parece a primeira vez"
Stefani Adriano - Rainha de bateria da Andaraí
Fora dos holofotes, a rainha, que é nail designer, dá conta de criar dois filhos — Pedro Lucas, de 14 anos, e Safira, de 11 — e treina cinco vezes na semana para manter a força muscular. Haja fôlego! A coluna deseja um lindo reinado a Stefani!

Passista coroada rainha

Imperatriz do Forte
Izabella Azevedo desfilou como musa pela Imperatriz do Forte em 2023 Crédito: Fernando Madeira
A comunidade do Forte São João coroou Izabela Azevedo como rainha de bateria. A beldade, considerada uma das maiores passistas do Carnaval de Vitória, realiza o sonho de meninas como ela, que nasceram e cresceram no morro e desejam reinar absolutas à frente da bateria Berço do Samba.
Nega Bela, como é conhecida, é cria da comunidade e, neste ano, conta com ajuda da própria família para tornar seu reinado realidade. O irmão, Marco Mariano, é quem está ajudando no aporte financeiro. Como rainha, Bela também recebe o apoio de uma equipe de súditos, ou melhor dizendo, de fadas-madrinhas: Gabriela Colodette como maquiadora, Gislene Bento como cabeleireira e Wagnel Luiz como fornecedor.
"Será um momento triunfal. Eu e a minha comunidade estamos esperando por isso. Venho só querendo ser quem eu sou. É histórico! Todos me veem grandiosa à frente dos ensaios, em outras escolas. Na Imperatriz, será assim. Ou até melhor"
Izabella Azevedo - Rainha de bateria da Imperatriz do Forte
Além da alegria de vir reinando à frente da bateria da sua comunidade, Bela tem ainda outro orgulho: a filha Thuanny, de 10 anos, que estreia como passista da MUG neste ano. Mãe e filha defenderão a mesma agremiação no sábado (3), como musa e passista, respectivamente. A coluna deseja um brilhante e inesquecível carnaval a esta dinastia do samba!

Enredos CEP

É assim que a gente chama o enredo quando ele trata de uma cidade, Estado ou país: CEP. No Grupo A de Vitória, três das sete escolas tratam de cidades em seus desfiles.
Quarta escola a entrar na avenida, a São Torquato vem com o enredo "De Salvador ecoa o canto de alegria, é festa na capital da Bahia". Já a sexta escola a desfilar, a Barreiros, traz para a avenida a história da cidade preferida dos mineiros em terras capixabas: "Guarapari, o paraíso é aqui". Encerrando o desfile do Grupo de acesso A, a Independente de Eucalipto, escola que acaba de subir do Grupo B para o A, traz um enredo sobre uma cidade do noroeste capixaba: "Baixo Guandu: pelo mar e nos trilhos da economia o progresso se fez".

Comissão de frente numerosa

Uma das comissões de frente mais numerosas do Carnaval de Vitória passa hoje pelo Sambão do Povo. É a da São Torquato, que, ao todo, tem 22 componentes, representando a religiosidade africana da cidade de Salvador, tema do enredo.
Comissão de frente da São Torquato tem 22 bailarinos
Comissão de frente da São Torquato tem 22 bailarinos Crédito: Acervo pessoal
O coreógrafo Sam Martins conta que os 11 homens e as 11 mulheres componentes da comissão estão ensaiando desde outubro do ano passado. O regulamento permite que apenas 15 estejam expostos na avenida, e a ideia é de que, por vez, só 11 deles apareçam.
Samuel estreia como coreógrafo da São Torquato vindo do Rio de Janeiro, onde trabalhou na mesma função na União de Jacarepaguá e no Arranco. Também foi bailarino de escolas como Salgueiro, Grande Rio e Acadêmicos do Sossego.

Ordem dos desfiles

Nesta sexta-feira (2), o desfile do Grupo de acesso A do Carnaval de Vitória começa a partir das 22 horas. Entram na avenida, nesta ordem:  Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, São Torquato, Império de Fátima, Barreiros e Independente de Eucalipto.
Equipes da TV Gazeta e do site A Gazeta farão uma cobertura especial no Sambão do Povo. A partir das 21h30, começa a transmissão ao vivo pelo g1. Te esperamos lá!

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