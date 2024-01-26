Jucutuquara tem comissão de frente com 26 componentes

Comissão de frente da Unidos de Jucutuquara ensaia no Sambão do Povo Crédito: Patrick Alochio

Dizem que em coração de mãe sempre cabe mais um, e a comissão de frente da Unidos de Jucutuquara segue o mesmo ditado. O coreógrafo Patrick Alochio resolveu fazer uma coreografia para 22 bailarinos, que vão contar ainda com o trabalho de quatro empurradores de tripé, que estão ensaiando junto. Ou seja: ao todo, 26 pessoas vão compor a comissão de frente da Coruja neste ano.

Essa é a comissão de frente com o maior número de pessoas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024. Pelo regulamento dos desfiles, este quesito pode ter no máximo 15 e no mínimo um componente aparente durante a apresentação. O restante precisa estar escondido no tripé.

No entanto, ao longo do desfile, a comissão de Alochio não chegará ao máximo permitido. Segundo o coreógrafo, serão 14 integrantes aparentes na avenida a todo momento.

É muita gente!

Coreografar comissões populosas não é novidade para Alochio. Foi ele o coreógrafo da comissão de frente do campeonato da Novo Império em 2022. Naquela época, 19 bailarinos se apresentaram sob o enredo "Isso é lá com Santo Antônio – O Bem Amado de Deus" - incluindo uma integrante grávida. No ano seguinte, na mesma escola, foram 21 bailarinos e mais dois empurradores para apresentar o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades".

Neste ano, na Jucutuquara, para dar conta do enredo "Gassho: Caminhos de Sabedoria" - sobre a história do Mosteiro Zen de Ibiraçu e sobre o budismo -, os bailarinos estarão divididos em três temáticas. Ao todo, são 18 homens e oito mulheres. Entre eles, três serão destaques dentro da apresentação da comissão.

Comissão de frente da Unidos de Jucutuquara ensaia no Sambão do Povo Crédito: Patrick Alochio

Alochio conta que a necessidade de um número grande de componentes foi levantada desde a primeira conversa com o carnavalesco da Jucutuquara, Osvaldo Garcia. Com tantas pessoas, o maior desafio acaba sendo conciliar a agenda para ensaios. Tanto que, desde novembro, a coreografia está sendo montada.

Mesmo aceitando integrantes novos todos os anos, o coreógrafo conta com uma base de componentes com quem trabalha há muito tempo, o que torna o trabalho mais confortável.