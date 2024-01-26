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Quesito

Jucutuquara tem comissão de frente com 26 componentes

É a comissão com o maior número de pessoas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória neste ano. Pelo regulamento, só podem estar aparentes 15 integrantes por vez; o restante precisa estar escondido

Públicado em 

26 jan 2024 às 11:14
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Comissão de frente da Unidos de Jucutuquara ensaia no Sambão do Povo
Comissão de frente da Unidos de Jucutuquara ensaia no Sambão do Povo Crédito: Patrick Alochio
Dizem que em coração de mãe sempre cabe mais um, e a comissão de frente da Unidos de Jucutuquara segue o mesmo ditado. O coreógrafo Patrick Alochio resolveu fazer uma coreografia para 22 bailarinos, que vão contar ainda com o trabalho de quatro empurradores de tripé, que estão ensaiando junto. Ou seja: ao todo, 26 pessoas vão compor a comissão de frente da Coruja neste ano.
Essa é a comissão de frente com o maior número de pessoas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024. Pelo regulamento dos desfiles, este quesito pode ter no máximo 15 e no mínimo um componente aparente durante a apresentação. O restante precisa estar escondido no tripé.
No entanto, ao longo do desfile, a comissão de Alochio não chegará ao máximo permitido. Segundo o coreógrafo, serão 14 integrantes aparentes na avenida a todo momento.

É muita gente!

Coreografar comissões populosas não é novidade para Alochio. Foi ele o coreógrafo da comissão de frente do campeonato da Novo Império em 2022. Naquela época, 19 bailarinos se apresentaram sob o enredo "Isso é lá com Santo Antônio – O Bem Amado de Deus" - incluindo uma integrante grávida. No ano seguinte, na mesma escola, foram 21 bailarinos e mais dois empurradores para apresentar o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades".
Neste ano, na Jucutuquara, para dar conta do enredo "Gassho: Caminhos de Sabedoria" - sobre a história do Mosteiro Zen de Ibiraçu e sobre o budismo -, os bailarinos estarão divididos em três temáticas. Ao todo, são 18 homens e oito mulheres. Entre eles, três serão destaques dentro da apresentação da comissão.
Comissão de frente da Unidos de Jucutuquara ensaia no Sambão do Povo
Comissão de frente da Unidos de Jucutuquara ensaia no Sambão do Povo Crédito: Patrick Alochio
Alochio conta que a necessidade de um número grande de componentes foi levantada desde a primeira conversa com o carnavalesco da Jucutuquara, Osvaldo Garcia. Com tantas pessoas, o maior desafio acaba sendo conciliar a agenda para ensaios. Tanto que, desde novembro, a coreografia está sendo montada.
Mesmo aceitando integrantes novos todos os anos, o coreógrafo conta com uma base de componentes com quem trabalha há muito tempo, o que torna o trabalho mais confortável.
"Eu tenho uma base de equipe muito boa, nunca abro mão deles. A maioria tem experiência com comissão. Apenas um, o Daniel (Fraga), é bailarino profissional. Eu até gosto disso, pois consigo tirar o melhor deles e explorar os diversos corpos e movimentos. Todo ano, sempre entram um ou dois no elenco, mas não gosto de mexer no grupo. Por isso, a base se mantém fixa. Não abro mão deles"
Patrick Alochio - Coréografo da comissão de frente da Unidos de Jucutuquara

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