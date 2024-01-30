'Já fui criticado', diz padre folião que benze bandeira da Novo Império há 24 anos

Padre Roberto Camillato benze bandeiras da Novo Império Crédito: Suzana Bremenkamp

A história de um padre folião se cruza com a da Novo Império para dar origem a uma das mais tradicionais cerimônias de pré- carnaval de Vitória . E se tem um "imperiano de fé" - com o perdão do trocadilho -, este é o padre Roberto Camillato, que há 24 anos realiza a bênção das bandeiras da escola.

Capixaba nascido na Vila Rubim, padre Roberto sempre foi afeito ao carnaval . Desde criança, tem recordações do antigo Império da Vila, escola anterior e que deu origem à Novo Império. Além disso, diz que vem de família o gosto pelo carnaval: pai, mãe e tios desfilavam, nos anos 1940, em bailes de máscaras de Vitória, e amigos no carnaval de rua.

Padre Roberto Camillato faz cerimônia de benzimento das bandeiras da Novo Império, em 2019 Crédito: Suzana Bremenkamp

"É de família o 'ser' carnavalesco. Gosto, sim, do carnaval, que é a festa do povo, que se reúne num anseio popular de tradição e manifestação cultural a se afervorar com sadia e respeitosas atitudes comportamentais éticas e morais. É festa do coração de uma cultura também, e própria nossa. Eu sou do povo. Onde está o povo, eu quero estar junto" Roberto Camillato - Padre

Por 17 anos, padre Roberto foi pároco na Paróquia de Nossa Senhora da Providência, no bairro Morumbi, em São Paulo. Lá, frequentava os ensaios da Vai-Vai, tradicional escola de samba paulistana. Ele conta que, na última semana dos ensaios, havia uma bênção a toda a escola, antes dos desfiles. Camillato se tornou pároco do então Santuário de Santo Antônio em 2000 e, com aval da diretoria da Novo Império, instituiu em fevereiro do mesmo ano a bênção às bandeiras com a Missa no Santuário-Basílica.

Importante lembrar que o carnaval e o catolicismo têm uma relação de coexistência. A festa foi decretada no século XI pelo Papa Urbano II, como uma forma de "despedida da carne", antes de começar o período de sacrifício da Quaresma. Era a época de se esbaldar, cometer excessos, fazer galhofa, antes de iniciar os quarenta dias de jornada espiritual.

Padre Roberto Camillato celebra bênção das bandeiras da Novo Império na Basílica de Santo Antônio, em 2022 Crédito: Suzana Bremmenkamp

Padre Roberto assume que já recebeu críticas pela postura e pela cerimônia de benzimento às bandeiras. No entanto, lida bem com elas, pois tem a convicção de que o carnaval é uma festa de igualdade, de celebração e de alegria do povo.

"Carnaval é festa neutra quanto a concepções religioso-desiguais. É festa onde todos (classes sociais, cor, religião, conectadas com a cultura popular-artística) se sentem e se postam como iguais. Não há 'festa-folia' tão própria em que todos se sentem iguais quanto o carnaval. Críticas sobre a minha interação e participação, eu já recebi, sim. De pessoas que não alcançam o sentido do se estar junto ao povo nas mais diversificadas manifestações com sadia postura, e até mesmo com as bênçãos que às bandeiras-pavilhões ocorrem se dar " Roberto Camillato - Padre

Embora apaixonado pela Novo Império, padre Roberto nunca desfilou pela escola. Esta oportunidade estava marcada para acontecer em 2022, quando foi realizado o enredo sobre Santo Antônio, padroeiro da comunidade, da agremiação e da cidade de Vitória. Mas o padre preferiu se guardar, já que o desfile aconteceu durante a quaresma. Porém, animado, afirma que acompanhará os desfiles direto do Sambão do Povo neste ano, onde volta e meia é visto durante os carnavais.

Padre Roberto Camillato celebra bênção das bandeiras da Novo Império na Basílica de Santo Antônio, em 2022 Crédito: Suzana Bremenkamp

"Eu nunca desfilei. Estava previsto eu desfilar com a Velha Guarda da Novo Império em 2022, no enredo sobre Santo Antônio. Mas, como aconteceram os desfiles na Quaresma, reservei-me por não participar. Estarei neste sábado, sim, em mesa de pista, presente que ganhei de amigos ligados à agremiação. Diz-se até que se eu não estiver lá, assistindo ao desfile, a Novo Império não se contenta e não se realiza (risos)" Roberto Camillato - Padre

A cerimônia de bênção das bandeiras da Novo Império acontece nesta terça-feira (30), a partir das 19h. Torcedores, desfilantes e componentes da escola se reúnem na quadra da escola, em Caratoíra, para o momento de fé. A celebração foi realizada até 2022 na Basílica, porém Camillato não é mais pároco de lá. Por isso, foi transferida para a quadra da escola.