Bateria da Boa Vista forma 40 novos ritmistas para o desfile de 2024

Boa Vista forma 40 novos ritmistas para o Carnaval de 2024 Crédito: Acervo pessoal

A Águia de Cariacica vem especialmente "furiosa" para o Carnaval de 2024. É que a bateria da Boa Vista conta agora com 40 novos ritmistas "pratas da casa", ou melhor dizendo: crias de Itaquari. Uma oficina de formação aconteceu na quadra da escola entre julho e dezembro do ano passado para descobrir novos talentos e enriquecer um dos quesitos mais importantes da escola.

O resultado não poderia ter sido outro: das aulas, foram selecionados 40 novos ritmistas para compor, já neste ano, a bateria da escola, que tem cerca de 130 ritmistas.

Segundo a diretora geral da Águia Furiosa, Walkiria dos Anjos, a maioria dos alunos foi absorvida no naipe de caixas, que é o maior da bateria da escola. Ao todo, 10 pessoas reforçam o time nesse instrumento. Embora a oficina tenha durado cinco meses, já no segundo mês alguns integrantes foram anexados à formação oficial da bateria da escola, para se adaptar ao ambiente e criar resistência para o desfile.

"Já fazemos essa oficina há alguns anos, só que, desta vez, ficamos muito surpresos com a quantidade de pessoas que iniciaram e com a quantidade de alunos que conseguimos formar. Foi surpreendente, não esperávamos um resultado tão positivo. É muito gratificante para a gente, enquanto instrutor, ver o resultado da oficina. Conseguimos formar novos ritmistas e, além disso, a parte mais legal é formar mais torcedores da Boa Vista, que vão trabalhar pela escola, pela bateria, e vão vestir a camisa da escola. Isso foi muito legal" Walkiria dos Anjos - Diretora geral da bateria Águia Furiosa, da Boa Vista

Agora, a ideia é agregar ainda mais alunos e incentivar a comunidade de Itaquari e dos bairros adjacentes a compor o desfile da Boa Vista, já que a maior parte dos ritmistas é da região. Walkiria diz que essa oficina já foi capaz de reunir as famílias em torno da escola de samba. Tão importante quanto isso, é criar laços fortes entre a comunidade e a Boa Vista, conquistando novos torcedores. A coluna deseja vida longa aos novos ritmistas e um bom desfile à Águia Furiosa!

Bom dia, Brasil; boa tarde, Portugal

O Carnaval de 2024 teve o maior credenciamento de imprensa da história, de acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesges), Edson Neto. A Liesges não divulgou o número total de credenciais emitidas, mas adiantou que os principais veículos da mídia de carnaval do país estarão no Sambão do Povo . E tem gente até de Portugal vindo cobrir os nossos desfiles. Chique!

Não deu pra quem quis!

Deeeez...

Faltam apenas dez fantasias para a Chegou O Que Faltava anunciar que vendeu todos os figurinos para o desfile de 2024. Ainda dá tempo de procurar a escola pelas redes sociais e fazer a compra! A fantasia custa R$ 160.

Klaura Costa e Hudson Maia defendem o pavilhão da MUG no desfile de 2023 Crédito: Fernando Madeira

É a mamãe!

Klaura Costa, porta-bandeira da Mocidade Unida da Glória (MUG), assume nova função neste carnaval. Gravidíssima do bebê Bryan, ela optou por não empunhar o pavilhão, mas assumiu uma nova função: está aprendendo a ser mestre de cerimônias com o querido Patrick Trancho, que também era quem comandava a apresentação dela e do parceiro, o mestre-sala Hudson Maia.

Contente com a decisão, Klaura vai para a avenida radiante e, ao lado de Patrick, abrir alas para a apresentação de Hudson e da porta-bandeira substituta, Lethicia Malaquias. Bebê Bryan já vai sentir o batuque e a emoção da avenida direto do forninho!

Kamilly Silva se apresenta com Max Dutra pelo Pega no Samba em 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

É a mamãe! - Parte 2