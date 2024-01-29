Bateria da Boa Vista forma 40 novos ritmistas para o desfile de 2024

A Águia de Cariacica vem especialmente "furiosa" para o Carnaval de 2024. É que a bateria da Boa Vista conta agora com 40 novos ritmistas "pratas da casa", ou melhor dizendo: crias de Itaquari. Uma oficina de formação aconteceu na quadra da escola entre julho e dezembro do ano passado para descobrir novos talentos e enriquecer um dos quesitos mais importantes da escola.
O resultado não poderia ter sido outro: das aulas, foram selecionados 40 novos ritmistas para compor, já neste ano, a bateria da escola, que tem cerca de 130 ritmistas.
Segundo a diretora geral da Águia Furiosa, Walkiria dos Anjos, a maioria dos alunos foi absorvida no naipe de caixas, que é o maior da bateria da escola. Ao todo, 10 pessoas reforçam o time nesse instrumento. Embora a oficina tenha durado cinco meses, já no segundo mês alguns integrantes foram anexados à formação oficial da bateria da escola, para se adaptar ao ambiente e criar resistência para o desfile.
"Já fazemos essa oficina há alguns anos, só que, desta vez, ficamos muito surpresos com a quantidade de pessoas que iniciaram e com a quantidade de alunos que conseguimos formar. Foi surpreendente, não esperávamos um resultado tão positivo. É muito gratificante para a gente, enquanto instrutor, ver o resultado da oficina. Conseguimos formar novos ritmistas e, além disso, a parte mais legal é formar mais torcedores da Boa Vista, que vão trabalhar pela escola, pela bateria, e vão vestir a camisa da escola. Isso foi muito legal"
Agora, a ideia é agregar ainda mais alunos e incentivar a comunidade de Itaquari e dos bairros adjacentes a compor o desfile da Boa Vista, já que a maior parte dos ritmistas é da região. Walkiria diz que essa oficina já foi capaz de reunir as famílias em torno da escola de samba. Tão importante quanto isso, é criar laços fortes entre a comunidade e a Boa Vista, conquistando novos torcedores. A coluna deseja vida longa aos novos ritmistas e um bom desfile à Águia Furiosa!
Bom dia, Brasil; boa tarde, Portugal
O Carnaval de 2024 teve o maior credenciamento de imprensa da história, de acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesges), Edson Neto. A Liesges não divulgou o número total de credenciais emitidas, mas adiantou que os principais veículos da mídia de carnaval do país estarão no Sambão do Povo. E tem gente até de Portugal vindo cobrir os nossos desfiles. Chique!
Não deu pra quem quis!
Sold out! Acabaram as fantasias de alas de pelo menos três escolas do Grupo Especial de Vitória: Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Novo Império. Os foliões que quiseram desfilar neste ano, mas ficaram só na vontade, precisam procurar as escolas mais cedo no ano que vem!
Deeeez...
Faltam apenas dez fantasias para a Chegou O Que Faltava anunciar que vendeu todos os figurinos para o desfile de 2024. Ainda dá tempo de procurar a escola pelas redes sociais e fazer a compra! A fantasia custa R$ 160.
É a mamãe!
Klaura Costa, porta-bandeira da Mocidade Unida da Glória (MUG), assume nova função neste carnaval. Gravidíssima do bebê Bryan, ela optou por não empunhar o pavilhão, mas assumiu uma nova função: está aprendendo a ser mestre de cerimônias com o querido Patrick Trancho, que também era quem comandava a apresentação dela e do parceiro, o mestre-sala Hudson Maia.
Contente com a decisão, Klaura vai para a avenida radiante e, ao lado de Patrick, abrir alas para a apresentação de Hudson e da porta-bandeira substituta, Lethicia Malaquias. Bebê Bryan já vai sentir o batuque e a emoção da avenida direto do forninho!
É a mamãe! - Parte 2
Por falar em mamães porta-bandeiras, a coluna quer saudar Kamilly Silva, que foi parceira de Max Dutra no Pega no Samba, no ano passado. Kamilly, que agora é mamãe da baby Pietra, se despediu neste ano do cargo, em uma cerimônia bela, com reverência e respeito à nova porta-bandeira do Pega, Grasielly Cardoso. Na primeira apresentação de Max e Grasielly, Kamilly estava muito emocionada e, generosa, presenteou o ex-parceiro com um terço. Sentiremos saudades!