Vitória foi prejudicado em lances capitais no jogo contra o Real Noroeste

A temporada continua polêmica em relação à arbitragem brasileira e capixaba. Dessa vez a situação esquentou dentro e fora de campo no jogo entre Vitória e Real Noroeste, válido pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba, no estádio Salvador Costa. Começando de fora para dentro, a polícia teve que apresentar armas de grosso calibre para conter a torcida alvianil revoltada com a arbitragem de Arthur Rabelo que, de fato, não esteve bem no jogo, o que não justifica nenhum tipo de violência, inclusive expondo crianças e famílias que foram ao estádio prestigiar o jogo.

Dentro de campo um jogo nervoso que começou com um erro da arbitragem, que se equivocou ao marcar falta inexistente do ataque do Vitória no que seria o primeiro gol do time de Bento Ferreira logo aos três minutos do primeiro tempo. Pressionado após esse lance, o árbitro perdeu o controle do jogo e passou a aplicar cartões amarelos para tudo e para todos, inclusive exagerando no segundo cartão amarelo seguido do vermelho para o jogador Alysson Caucaia do Vitória por uma falta normal de jogo próximo ao meio-campo.