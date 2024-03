Haaland é um fenômeno para marcar gols e quase nunca estar impedido

Tenho falado aqui da importância de se conhecer e de se saber jogar com as regras do jogo quando se trata do futebol. Alguns técnicos até conhecem o básico e armam suas equipes com base em algumas regras, sobretudo a regra 11, que trata do impedimento - a mais polêmica se todas. Mas, quando falamos dos jogadores, o desconhecimento do assunto é impressionante.



Em meio a tudo isso, um jogador norueguês vem chamando muito a atenção nesse quesito e se destacando quando o assunto são números. Erling Haaland, atacante do Manchester City, tem números impressionantes porque são altos, maiores do que os de qualquer outro rival: ano passado, ele marcou 52 gols na temporada, sendo 36 no Campeonato Inglês e 12 na Champions League — foi o artilheiro das duas competições.