Proposta de mudança na regra do impedimento não vai mudar nada

Regra do impedimento está prestes a mudar Crédito: Divulgação

A nova proposta de modificação na regra do impedimento troca seis por meia dúzia e ainda causa impacto tático no jogo de futebol. De acordo com o portal espanhol “Relevo”, a Fifa irá testar mudanças na regra do impedimento, de forma que favoreça o atacante. Os testes na alteração da regra ocorreram na Suécia, Itália e Holanda. A princípio, apenas nas categorias de base.

A ideia é de não considerar impedido caso parte do seu corpo esteja na mesma linha do adversário. Ou seja, para ser impedimento um jogador teria que estar 100% à frente do seu oponente. Essa medida, a meu ver, além de não resolver o problema das linhas que são traçadas pelo VAR - que continuarão - só mudam a referência da parte do corpo a ser observada.

Além disso, a partir dessa regra, os treinadores serão obrigados a arrastar a linha de zaga para trás, o que empurra o jogo para dentro da área como era no início do futebol há mais de 100 anos. O que se aproxima de uma solução para a polêmica do impedimento é o aperfeiçoamento da tecnologia na hora de traçar as linhas sem mexer na posição dos jogadores. Se não conseguem traçá-las do jeito que é atualmente, não conseguirão com a nova regra, ou seja, atacaram o problema errado e ainda causarão impacto tático no jogo.

Capixabão

As semifinais do Campeonato Capixaba trouxeram uma boa novidade. O VAR Light está sendo utilizado nas semifinais até a grande final no dia 13/05 no estádio Kleber Andrade. O VAR light é uma versão simplificada do VAR e não utiliza as linhas parametrizadas no caso de impedimento, sendo utilizado somente para lances de gol, pênalti, cartão vermelho e erro de identidade de um jogador advertido ou expulso.

O equipamento, inclusive, já entrou em ação e foi acionado para alertar o árbitro Dyógenes Padovani no primeiro gol do Rio Branco na vitória por 2 a 1 sobre o Porto Vitória. Na jogada, o defensor tocou a mão na bola que ia em direção ao gol e o árbitro em campo não observou. Após ser chamado pelo árbitro de vídeo e ver o lance no monitor, ele marcou o pênalti. Ponto para o VAR.

Solidariedade