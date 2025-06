“Melhor árbitro do mundo” errou ao não expulsar Pulgar em Flamengo x Bayern

A derrota do Flamengo para o Bayern de Munique por 4 a 2 teve a arbitragem do inglês Michael Oliver, considerado o melhor árbitro do mundo pelo ranking da Fifa. E entre erros e acertos ele teve uma boa atuação.



O inglês apitou um jogo pegado e de muitas faltas - foram 36 e 9 cartões amarelos no total - mas errou ao não expulsar o meia Erick Pulgar, do Flamengo, por uma entrada violenta sobre Kane, com um chute nas pernas do adversário sem possibilidade de acertar a bola.