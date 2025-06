Não deu

Flamengo perde para o Bayern e dá adeus à Copa do Mundo de Clubes

Rubro-Negro começou muito mal na partida, teve que correr atrás do placar durante todo o jogo e sucumbiu à letalidade dos Bávaros no ataque

Publicado em 29 de junho de 2025 às 19:27

Kane marcou dois gols para o Bayern na vitória sobre o Flamengo Crédito: Bayern de Munique/Divulgação

O Flamengo se recusou a adotar um comportamento defensivo e procurou encarar o Bayern de Munique, na tarde de domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. As falhas na saída de bola cobraram um preço alto, no entanto, e o excelente time alemão soube aproveitá-las para avançar na Copa do Mundo de Clubes. >

A equipe dirigida por Vincent Kompany demonstrou sua grande capacidade de pressão no campo de ataque para construir uma vitória por 4 a 2, frustrando as tentativas de reação do adversário. O resultado colocou os bávaros nas quartas de final da competição, contra o Paris Saint-Germain, duelo marcado para o próximo sábado (5), em Atlanta.>

O Jogo

Diante do Flamengo, o Bayern abriu vantagem logo de cara, com um gol de Erick Pulgar (contra) e um de Harry Kane. Gerson chegou a descontar, mas ainda no primeiro tempo a formação de Munique voltou a lograr êxito na estratégia de tomar a bola em uma faixa adiantada do campo, com finalização de Goretzka para fazer 3 a 1 para os Bávaros.>

O time de Filipe Luís insistiu e buscou o ataque após o intervalo. Jorginho, de pênalti, deu esperança à torcida rubro-negra - público total foi de 60.914 espectadores-, antes de o filme se repetir. Em um erro na saída, com tentativa de drible de Luiz Araújo, Kane recebeu de Kimmich para matar o jogo.>

>

