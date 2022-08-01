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Futebol Capixaba

Final da Copa ES entre Vitória e Rio Branco teve boa arbitragem e VAR preciso

Na primeira partida da história do futebol capixaba com o uso do árbitro de vídeo, recurso foi fundamental em dois lances importantes

Públicado em 

01 ago 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Jogo marcou a primeira vez do uso do VAR no futebol capixaba
Final da Copa ES disputada por Vitória e Rio Branco marcou a primeira vez do uso do VAR no futebol capixaba Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A final da Copa ES entre Rio Branco e Vitória foi um ótimo jogo no Kleber Andrade e, além do título do Alvianil, conquistado nas cobranças de pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, houve o VAR como novidade e destaque positivo. O equipamento teve duas intervenções que ajudaram a definir o resultado do jogo.
Na primeira, apontou o impedimento do jogador Mateus Surcin no que seria o gol de empate do Rio Branco ainda no primeiro tempo. Depois mostrou ao bom árbitro Arthur Rabelo o toque de mão do jogador Dodô, do Vitória, dentro da própria área e o pênalti foi marcado levando o Capa-Preta ao gol de empate no final do jogo.
Foi um bom trabalho da equipe de arbitragem e uma ótima experiência para o futebol capixaba. Arthur Rabelo, que foi o melhor árbitro da competição, é um árbitro promissor e merece melhores oportunidades no cenário nacional. 

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MAIS UMA ARBITRAGEM RUIM NO BRASILEIRÃO

Na vitória 4 a 1 do Flamengo sobre o Atlético-GO o ponto negativo foi a arbitragem do potiguar Caio Max. Ele deixou de expulsar dois jogadores do Dragão em faltas graves. Primeiro quando Léo Pereira deu uma cotovelada em Everton Cebolinha, e depois William Maranhão com uma entrada desleal e violenta em Marinho. Na falta do William Maranhão o árbitro inclusive foi chamado pelo VAR para revisão do lance e, mesmo após ver as imagens, não aplicou o cartão vermelho como deveria.
Se não bastasse, ele ainda confirmou o gol do Atlético-GO após o meia Diego, do Flamengo, receber falta no início da jogada, apesar de ser mais uma vez alertado pelo VAR. Com tantos erros e reclamações dos clubes, há quem diga que é a maior crise técnica da arbitragem brasileira de todos os tempos. 

EXPULSÃO CORRETA E PÊNALTI IGNORADO EM VASCO x CHAPECOENSE

Assim como o Flamengo, o Vasco também foi vítima da arbitragem no empate em 0 a 0 com a Chapecoense pela Série B. O árbitro paulista Douglas das Flores, que expulsou corretamente Nenê por reclamação, deixou de marcar um pênalti a favor do Gigante da Colina quando o atacante Eguinaldo foi derrubado por trás na área da Chape. 

DEBATE NECESSÁRIO

No próximo final de semana, nos dias 06 e 07 de agosto, estarei em Recife como convidado da Associação Nacional de Árbitros de Futebol na assembleia geral da categoria para debater os rumos da arbitragem brasileira diante de tanta polêmica e insatisfação geral dos clubes de futebol de todo o Brasil.

Wallace Valente

Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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