Uma arbitragem péssima e que atrapalhou o duelo no Maracanã

Gabigol e Arrascaeta deveriam ter sido expulsos, mas passaram batidos pelo árbitro da partida. Juiz ainda errou outros lances cruciais Crédito: Peter Ilicciev/Agência Enquadrar/Folhapress

No empate entre Flamengo e Athletico Paranaense não teve gols, mas em compensação não faltaram lances polêmicos e erros da arbitragem do paulista Luiz Flávio de Oliveira. O que não da para entender é que mesmo com o VAR disponível, a equipe de arbitragem não fez o que todo mundo viu pela televisão.

Começando pelo pênalti claro a favor do Flamengo quando o jogador Léo Pereira praticamente teve a camisa arrancada por Fernandinho dentro da área do adversário.

Depois, foi um show de indisciplina dos jogadores do Flamengo: primeiro com Gabigol, que reclamou o jogo inteiro e ainda deu um chute em Fernandinho em um lance já sem bola. Na sequência Arrascaeta deu um carrinho desleal, por trás, e também não foi expulso.

No final do jogo sobrou para David Luiz que apelou e xingou o fraco Luiz Flávio de Oliveira e recebeu cartão vermelho pelo descabido, mas compreensivo desabafo contra uma atuação do juiz que retrata o atual momento da arbitragem brasileira.

VAR NO KLEBÃO