Uma arbitragem péssima e que atrapalhou o duelo no Maracanã

No empate entre Flamengo e Athletico Paranaense não teve gols, mas em compensação não faltaram lances polêmicos e erros da arbitragem do paulista Luiz Flávio de Oliveira. O que não da para entender é que mesmo com o VAR disponível, a equipe de arbitragem não fez o que todo mundo viu pela televisão.
Começando pelo pênalti claro a favor do Flamengo quando o jogador Léo Pereira praticamente teve a camisa arrancada por Fernandinho dentro da área do adversário.
Depois, foi um show de indisciplina dos jogadores do Flamengo: primeiro com Gabigol, que reclamou o jogo inteiro e ainda deu um chute em Fernandinho em um lance já sem bola. Na sequência Arrascaeta deu um carrinho desleal, por trás, e também não foi expulso.
No final do jogo sobrou para David Luiz que apelou e xingou o fraco Luiz Flávio de Oliveira e recebeu cartão vermelho pelo descabido, mas compreensivo desabafo contra uma atuação do juiz que retrata o atual momento da arbitragem brasileira.
VAR NO KLEBÃO
No próximo sábado (30) teremos a final da Copa ES com o clássico Vitória x Rio Branco e a novidade do VAR em uma competição capixaba. A partida será no Kleber Andrade em jogo único. Hora do torcedor capixaba fazer a sua parte lotando o estádio e fazer a festa.