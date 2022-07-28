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Erros e mais erros

Uma arbitragem péssima e que atrapalhou o duelo no Maracanã

Atuação do juiz Luiz Flávio Oliveira foi recheada de interpretações equivocadas e ausência de marcações claras; VAR também deixou a desejar no confronto entre Flamengo e Athletico-PR

Públicado em 

28 jul 2022 às 12:28
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Gabigol e Arrascaeta deveriam ter sido expulsos. Jogadas com eles e muitas outras coroaram a arbitragem no Maracanã
Gabigol e Arrascaeta deveriam ter sido expulsos, mas passaram batidos pelo árbitro da partida. Juiz ainda errou outros lances cruciais Crédito: Peter Ilicciev/Agência Enquadrar/Folhapress
No empate entre Flamengo e Athletico Paranaense não teve gols, mas em compensação não faltaram lances polêmicos e erros da arbitragem do paulista Luiz Flávio de Oliveira. O que não da para entender é que mesmo com o VAR disponível, a equipe de arbitragem não fez o que todo mundo viu pela televisão.
Começando pelo pênalti claro a favor do Flamengo quando o jogador Léo Pereira praticamente teve a camisa arrancada por Fernandinho dentro da área do adversário.
Depois, foi um show de indisciplina dos jogadores do Flamengo: primeiro com Gabigol, que reclamou o jogo inteiro e ainda deu um chute em Fernandinho em um lance já sem bola. Na sequência Arrascaeta deu um carrinho desleal, por trás, e também não foi expulso.
No final do jogo sobrou para David Luiz que apelou e xingou o fraco Luiz Flávio de Oliveira e recebeu cartão vermelho pelo descabido, mas compreensivo desabafo contra uma atuação do juiz que retrata o atual momento da arbitragem brasileira.

VAR NO KLEBÃO

No próximo sábado (30) teremos a final da Copa ES com o clássico Vitória x Rio Branco e a novidade do VAR em uma competição capixaba. A partida será no Kleber Andrade em jogo único. Hora do torcedor capixaba fazer a sua parte lotando o estádio e fazer a festa.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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copa do brasil flamengo Futebol Arbitragem
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