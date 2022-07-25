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Árbitro de Vitória e Estrela cometeu dois erros graves na partida

Davi Lacerda deixou de marcar um pênalti e expulsou de forma equivocada um jogador do time do Sul do Estado

Públicado em 

25 jul 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vitória e Estrela se enfrentaram no último sábado (23) em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa Espírito Santo
Vitória e Estrela se enfrentaram no último sábado (23) em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa Espírito Santo Crédito: Marcela Delatorre/Vitória FC
Pela semifinal da Copa Espírito Santo, no empate em 1 a 1 entre Vitória e Estrela do Norte, o árbitro Davi Lacerda cometeu dois erros graves contra o time do Sul do Estado que interferiram, mesmo que de forma indireta, no resultado final do jogo.
Em lances subsequentes, ele deixou de marcar um pênalti para o Estrela quando o lateral Dodô, do Vitória, cortou a bola com a mão dentro da área e logo depois expulsou o jogador estrelense, Madson, de forma indevida quando ele cometeu uma falta na intermediária em um contra-ataque alvianil, em uma situação que não havia possibilidade clara de gol e estava muito distante da meta do Estrela.
O árbitro acabou prejudicando a equipe do Sul do Estado na partida e o Vitória, que não tem nada com isso, comemorou a classificação para a grande final, e agora aguarda o jogo de volta entre Rio Branco e Real Noroeste para conhecer seu adversário na grande decisão. Final essa que certamente não teremos esse tipo de erro da arbitragem, pois de forma inédita em partida de uma competição capixaba teremos o uso do VAR. 

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AVAÍ X FLAMENGO

Uma curiosidade da aplicação correta da regra do futebol no jogo do Flamengo pelo árbitro paulista Raphael Claus chamou a atenção em seu bom trabalho. Após o jogador do Avaí cobrar um arremesso lateral fora do local correto para ganhar campo, o árbitro puniu a equipe do infrator e o arremesso lateral passou para o Flamengo, de forma correta. Alguns árbitros mandam o jogador infrator repetir o arremesso do local correto, o que não corresponde à determinação da regra 15. 

"VARDEPENDÊNCIA"

A "Vardependência" ficou clara no jogo Fluminense 2 x 1 Bragantino. O árbitro goiano André Luiz Castro, que ficou sem o auxílio do VAR durante parte do jogo devido à falta de energia no estádio, deixou de expulsar o volante Felipe Melo, que deu uma entrada desleal com um carrinho fora da disputa de bola em um adversário, aplicando apenas o cartão amarelo.
Logo depois, quando o funcionamento do VAR foi restabelecido, ele expulsou o jogador Marrony, também do Fluminense, após ser chamado pelo VAR, por também chutar o adversário também fora da disputa da bola.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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