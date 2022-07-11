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Árbitro erra ao não expulsar dois jogadores no jogo entre Corinthians e Flamengo

Du Queiroz, do Timão, e PEdro, do Rubro-Negro deveriam ter sido expulsos da partida

Públicado em 

11 jul 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre Corinthians e Flamengo
O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre Corinthians e Flamengo Crédito: Ettore Chiereguini/Agif
Na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Flamengo, o árbitro catarinense Ramon Abati Abel foi bem, mas cometeu dois pecados ao deixar de expulsar Du Queiroz, do Timão, pela entrada que tirou o zagueiro Rodrigo Caio de campo, e o atacante Pedro, do Rubro-Negro, pela cotovelada no zagueiro Gil, do Corinthians. 
Nos dois lances o VAR deveria ter alertado o árbitro.

CONQUISTA DA ARBITRAGEM

Uma conquista histórica e muito importante para a arbitragem brasileira aconteceu essa semana no congresso nacional. Foi inserido no texto da revisão da Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, que o percentual de 0.5% das loterias será revertido para os árbitros e, o mais importante, que agressão contra árbitro será punida com um ano de prisão e ser for contra mulher árbitra a pena será dobrada.
Tive a honra de participar dessa conquista indo ao Congresso Nacional e participando à convite da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol das reuniões, respeitando toda a categoria nessa conquista.

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MÁXIMO RESPEITO

O árbitro brasileiro Fifa VAR Igor Benevenuto se declarou gay essa semana e causou muita discussão nas redes sociais. Embalado pela declaração do ex-jogador Richarlyson, que também se assumiu publicamente, ele é mais um do meio do futebol que enfrenta o preconceito e mostra que a competência e a capacidade independem da sexualidade.
Declarar-se publicamente gay em um ambiente intolerante, machista e homofóbico como é sabidamente o nosso futebol é de uma bravura imensurável. Por isso, o posicionamento do mineiro Igor Benevenuto precisa ser reconhecido, exaltado e aplaudido por todos.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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