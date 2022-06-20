Botafogo superou o Internacional e a péssima arbitragem da partida

Jogo entre Internacional e Botafogo foi recheado de erros de arbitragem Crédito: Pedro H. Tesch/Agif

O Botafogo conquistou uma vitória heroica por 3 a 2 sobre o Internacional em pleno Beira Rio. O Glorioso foi prejudicado pela arbitragem de Sávio Sampaio (DF), quando ele, ainda no primeiro tempo, marcou um pênalti inexistente e ainda expulsou o zagueiro Philipe Sampaio.

No lance, a bola que foi chutada para o gol, bateu no peito e depois pegou no braço do zagueiro do Botafogo, o que não configura infração, até porque o braço dele não estava aberto em posição de bloqueio e a bola só tocou no braço após ser tocada de forma legal.

A atuação ruim da arbitragem acabou tumultuando o jogo que, após a virada do time carioca nos acréscimos do segundo tempo, terminou com uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes.

ALTERAÇÕES NA REGRA DO JOGO

A Internacional Board aprovou, e a Fifa confirmou a efetivação de cinco substituições para cada equipe em uma partida de futebol. A medida, que era provisória devido à pandemia de Covid-19 torna-se parte da regra 03, que trata do assunto no livro de regras de futebol.

Uma outra sugestão mais complexa que surgiu e pode se tornar parte da regra 14 é a cobrança do arremesso lateral passar a ser feita com os pés. Digo que é complexa porque essa mudança implica em alterações táticas das equipes. Hoje o arremesso lateral cobrado com as mãos é um tiro livre indireto, ou seja, não vale gol direto do arremesso lateral, e, além disso, não há impedimento se o jogador atacante receber a bola diretamente de um arremesso lateral.