Árbitro errou ao anular gol de Benzema na final da Liga dos Campeões

Benzema teve gol anulado na final da Liga dos Campeões Crédito: Uefa/Divulgação

Na decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid, houve apenas um erro da arbitragem, que poderia ser determinante no resultado da final. No final do primeiro tempo, o artilheiro Benzema fez o gol, mas as linhas traçadas pelo VAR mostraram que ele estava adiantado, portanto, em posição de impedimento. O detalhe, porém, é que a bola veio tocada por um jogador adversário e, nesse caso, segundo a regra, não há infração de impedimento.

Uma interpretação equivocada que por pouco não comprometeu a final de um dos maiores e mais ricos campeonatos do mundo. No segundo tempo, o brasileiro Vinícius Júnior fez justiça no placar e acabou decidindo a grande final marcando o gol da vitória e do título do Real Madrid.

CORITIBA ABUSOU DA CERA

Na derrota do Botafogo para o Coritiba por 1 a 0, apesar do jogo ter sido no Paraná, o time da casa praticou muito o antijogo, a famosa "cera". Parando demais o jogo para fazer o tempo passar, não foi devidamente punido pelo árbitro Bráulio Machado (SC). Isso quase causou uma grande confusão no final da partida quando o atacante Erison, do Botafogo, continuou jogando mesmo com o jogador adversário Matheus Alexandre se machucando na jogada, ignorando o fair play, certamente pelo fato do Coritiba ter praticado essa "cera" durante a partida.

Nesses casos, não basta dar acréscimo no final dos 45 minutos, mas, além disso, punir os jogadores com cartão amarelo para inibir a prática, o que o árbitro não fez.

GABIGOL SEGUE INDISCIPLINADO