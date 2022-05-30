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Europa

Árbitro errou ao anular gol de Benzema na final da Liga dos Campeões

Uma interpretação equivocada que por pouco não comprometeu a final de um dos maiores e mais ricos campeonatos do mundo

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

30 mai 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Benzema teve gol anulado na final da Liga dos Campeões
Benzema teve gol anulado na final da Liga dos Campeões Crédito: Uefa/Divulgação
Na decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid, houve apenas um erro da arbitragem, que poderia ser determinante no resultado da final. No final do primeiro tempo, o artilheiro Benzema fez o gol, mas as linhas traçadas pelo VAR mostraram que ele estava adiantado, portanto, em posição de impedimento. O detalhe, porém, é que a bola veio tocada por um jogador adversário e, nesse caso, segundo a regra, não há infração de impedimento.
Uma interpretação equivocada que por pouco não comprometeu a final de um dos maiores e mais ricos campeonatos do mundo. No segundo tempo, o brasileiro Vinícius Júnior fez justiça no placar e acabou decidindo a grande final marcando o gol da vitória e do título do Real Madrid. 

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CORITIBA ABUSOU DA CERA

Na derrota do Botafogo para o Coritiba por 1 a 0, apesar do jogo ter sido no Paraná, o time da casa praticou muito o antijogo, a famosa "cera". Parando demais o jogo para fazer o tempo passar, não foi devidamente punido pelo árbitro Bráulio Machado (SC). Isso quase causou uma grande confusão no final da partida quando o atacante Erison, do Botafogo, continuou jogando mesmo com o jogador adversário Matheus Alexandre se machucando na jogada, ignorando o fair play, certamente pelo fato do Coritiba ter praticado essa "cera" durante a partida.
Nesses casos, não basta dar acréscimo no final dos 45 minutos, mas, além disso, punir os jogadores com cartão amarelo para inibir a prática, o que o árbitro não fez. 

GABIGOL SEGUE INDISCIPLINADO 

No Fla-Flu, o personagem negativo da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, apesar do gol que marcou, foi Gabigol. Ele continua muito indisciplinado. Reclamou o tempo todo do árbitro Raphael Claus, recebendo cartão amarelo, além de enfrentar o técnico Paulo Sousa ao ser chamado atenção por ele, e foi logo substituído. O destaque positivo ficou para o goleiro Hugo, que fechou o gol e garantiu a vitória rubro-negra.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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