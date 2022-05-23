Pela primeira vez Brasil terá dois árbitros em uma Copa do Mundo

Wilton Pereira de Sampaio e Raphael Claus são os árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: Thiago Ribeiro e Pedro H. Tesch/Agif

A Fifa acaba de selecionar os árbitros de campo e os árbitros VAR que vão atuar na Copa do Mundo do Catar 2022. O Brasil não teve nenhum árbitro VAR selecionado, o que já era esperado devido ao fraco desempenho dos brasileiros com a ferramenta tecnológica, já que ainda há jogos em que as consultas demoram mais de seis minutos para se definir as jogadas, enquanto em outros países são definidas em segundos.

Como árbitro de campo, de forma surpreendente, a Fifa convocou dois árbitros brasileiros para atuarem na Copa do Mundo no Catar 2022. Raphael Claus, de São Paulo, e Wilton Sampaio, de Goiás, são os dois que irão representar a nossa arbitragem e têm a oportunidade de marcar a história. Essa é a primeira vez que a arbitragem brasileira envia dois árbitros para uma mesma edição de Copa do Mundo, o que aumenta as chances de representação em partidas importantes.

Além deles, os árbitros sul-americanos selecionados foram: Jesus Valenzuela, da Venezuela; Kevin Ortega, do Peru; Fernando Rapallini e Fecundo Tello, da Argentina; e Andrés Matonte, do Uruguai.

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