Árbitro deixou de marcar pênalti para o Flamengo no jogo contra o Ceará

O arbitro Luis Flavio de Oliveira deixou de assinalar um pênalti a favor do Flamengo Crédito: Lucas Emanuel/AGIF

No empate entre Ceará e Flamengo por 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira deixou de marcar um pênalti do zagueiro Richardson em Gabigol, aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo ainda vencia o jogo por 2 a 1.

Gabigol valorizou o lance, mas foi tocado na área, e o árbitro mandou o jogo seguir, não marcando a penalidade. A reclamação do atacante rubro-negro não adiantou, pois o VAR confirmou a decisão do árbitro.

MAIS UM CASO LAMENTÁVEL

Mais um caso lamentável de injúria racial no futebol brasileiro aconteceu no jogo entre Internacional e Corinthians. Segundo o meio-campista Edenilson, do Inter, o jogador Rafael Ramos, do Corinthians, o teria chamado de “macaco” durante uma paralisação do jogo.

O caso foi relatado na súmula pelo árbitro Bráulio Machado e está sendo investigado pela polícia. Caso se confirme, merece punição exemplar. Vale lembrar que durante a semana passada, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, sugeriu à Conmebol que nesses casos a equipe do jogador ou torcedor responsável por esse tipo de crime deveria perder os pontos da partida, mas a proposta não foi aceita.

OS MAIS INDISCIPLINADOS

No aspecto disciplinar na Série A do Campeonato Brasileiro, os times mineiros são os mais indisciplinados até a sétima rodada. O Atlético-MG recebeu 11 cartões amarelos, enquanto o América-MG recebeu mais cartões vermelhos, foram 5 até agora.