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Arbitragem ainda oscila no Campeonato Brasileiro

Anderson Daronco foi muito bem no clássico entre Flamengo e Botafogo,  enquanto Sávio Sampaio vacilou no duelo entre Palmeiras e Fluminense

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

09 mai 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Savio Pereira Sampaio foi muito questionado pelos jogadores no jogo entre Palmeiras e Fluminense
Savio Pereira Sampaio foi muito questionado pelos jogadores no jogo entre Palmeiras e Fluminense Crédito: Marcello Zambrana/AFIG
A quinta rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por erros e acertos. Entre os pontos positivos está a ótima arbitragem de Anderson Daronco no clássico em que o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0.
Goleiro alvinegro, Gatito fechou o gol. Com o Flamengo cansado no segundo tempo, o Botafogo liquidou a fatura com um golaço de Erison. Destaque também para o uso do VAR, em lance milimétrico que anulou o gol de Gabigol. O uso de forma correta da ferramenta deu ritmo ao um bom jogo, que foi disputado em um horário muito ruim (11h) para os jogadores, em Brasília, onde a umidade do ar é muito baixa e dificulta o desempenho.
Já em São Paulo, aconteceu um ótimo jogo de futebol, mas com arbitragem fraca de Sávio Sampaio. Palmeiras e Fluminense empataram em 1 a 1, mas houve um pênalti não marcado a favor do Verdão. O goleiro Fábio, do Tricolor, acertou o atacante Roni, do Palmeiras. Um erro claro e que o VAR deveria intervir. Destaque para a grande atuação do veterano goleiro Fábio, e do atacante Dudu, do Palmeiras. 

FINAL DO CAPIXABÃO  TEVE ERROS GRAVES

Na decisão do Campeonato Capixaba, em que o Real Noroeste ganhou do Vitória por 1 a 0 e foi o campeão, houve um bom futebol, mas também um grande erro que não foi dos jogadores e nem da torcida, mas da arbitragem. E não foi dos árbitros, mas de quem escalou a assistente Marcielly Netto, que teve uma atuação muito ruim no jogo.
Visivelmente insegura, ela apontou impedimento em um gol do Vitória e em outro do Real Noroeste. Erros inaceitáveis. No lance em que anulou o gol alvianil, ela estava mal colocada. Já no gol do Real Noroeste, em que ela marcou impedimento, havia um jogador do Vitória bem próximo a ela e que dava condições de jogo de pelo menos quatro metros ao atacante que marcou o gol.
Essa insegurança foi para o árbitro Dyorgines Padovani, que deixou de marcar um pênalti claro a favor do Vitória quando o jogador Pixote, que estava na barreira dentro de sua área e rebateu a bola com as mãos após uma cobrança de falta.
O Real Noroeste superou o Vitória e conquistou o título do Capixabão
O Real Noroeste superou o Vitória e conquistou o título do Capixabão Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Isso ocorreu porque a escalação de Marcielly foi um erro. Ela esteve envolvida em um episódio lamentável nesse Estadual, quando foi agredida pelo ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, Certamente sentiu a pressão de voltar a um espaço onde foi desrespeitada e agredida. Não tinha nenhuma condição de trabalhar na final do campeonato.
O resultado dessa escala completamente errada foi uma atuação insegura com erros grotescos que poderiam ter sido evitados por quem a escalou para o jogo. Às vezes, preservar um árbitro ajuda mais do que forçar uma escalação de forma desnecessária como foi essa. Bola fora da comissão de arbitragem capixaba.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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