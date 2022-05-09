Arbitragem ainda oscila no Campeonato Brasileiro

Savio Pereira Sampaio foi muito questionado pelos jogadores no jogo entre Palmeiras e Fluminense Crédito: Marcello Zambrana/AFIG

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por erros e acertos. Entre os pontos positivos está a ótima arbitragem de Anderson Daronco no clássico em que o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0.

Goleiro alvinegro, Gatito fechou o gol. Com o Flamengo cansado no segundo tempo, o Botafogo liquidou a fatura com um golaço de Erison. Destaque também para o uso do VAR, em lance milimétrico que anulou o gol de Gabigol. O uso de forma correta da ferramenta deu ritmo ao um bom jogo, que foi disputado em um horário muito ruim (11h) para os jogadores, em Brasília, onde a umidade do ar é muito baixa e dificulta o desempenho.

Já em São Paulo, aconteceu um ótimo jogo de futebol, mas com arbitragem fraca de Sávio Sampaio. Palmeiras e Fluminense empataram em 1 a 1, mas houve um pênalti não marcado a favor do Verdão. O goleiro Fábio, do Tricolor, acertou o atacante Roni, do Palmeiras. Um erro claro e que o VAR deveria intervir. Destaque para a grande atuação do veterano goleiro Fábio, e do atacante Dudu, do Palmeiras.

FINAL DO CAPIXABÃO TEVE ERROS GRAVES

Na decisão do Campeonato Capixaba, em que o Real Noroeste ganhou do Vitória por 1 a 0 e foi o campeão, houve um bom futebol, mas também um grande erro que não foi dos jogadores e nem da torcida, mas da arbitragem. E não foi dos árbitros, mas de quem escalou a assistente Marcielly Netto, que teve uma atuação muito ruim no jogo.

Visivelmente insegura, ela apontou impedimento em um gol do Vitória e em outro do Real Noroeste. Erros inaceitáveis. No lance em que anulou o gol alvianil, ela estava mal colocada. Já no gol do Real Noroeste, em que ela marcou impedimento, havia um jogador do Vitória bem próximo a ela e que dava condições de jogo de pelo menos quatro metros ao atacante que marcou o gol.

Essa insegurança foi para o árbitro Dyorgines Padovani, que deixou de marcar um pênalti claro a favor do Vitória quando o jogador Pixote, que estava na barreira dentro de sua área e rebateu a bola com as mãos após uma cobrança de falta.

O Real Noroeste superou o Vitória e conquistou o título do Capixabão Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Isso ocorreu porque a escalação de Marcielly foi um erro. Ela esteve envolvida em um episódio lamentável nesse Estadual, quando foi agredida pelo ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, Certamente sentiu a pressão de voltar a um espaço onde foi desrespeitada e agredida. Não tinha nenhuma condição de trabalhar na final do campeonato.