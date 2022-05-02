Jogador do Náutico precisou ser contido para não agredir árbitra

Jean Carlo, do Náutico, precisou ser contido para não agredir a árbitra Deborah Cecília Crédito: Rafael Vieira/Agif

A punição branda de 200 dias, com cara de impunidade, aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES) ao ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, que invadiu o campo e agrediu a assistente de arbitragem Marcielly Netto, está, ao que parece, começando a estimular cenas assim pelo país.

No último sábado (30), em partida válida pela final do Campeonato Pernambuco entre Retrô e Náutico, o jogador Jean Carlo, do Timbu, partiu para cima da árbitra Deborah Cecília após ser expulso por ela aos 22 minutos do primeiro tempo por ter dado uma cotovelada em um adversário. Jean Carlo, totalmente descontrolado, teve que ser contido pelos demais jogadores para não agredir a árbitra, que recuou amedrontada com a atitude do jogador.

Tudo isso é, sem dúvida, fruto da impunidade e da falta de responsabilidade de quem deveria usar o esporte para dar exemplo a sociedade. Cumprir as regras, normas e leis é ponto básico para uma sociedade mais civilizada e que se respeita. Não há coincidência, os dois fatos lamentáveis e inaceitáveis foram contra mulheres no exercício de seu trabalho.

Aqui no Espírito Santo não foi aplicada a pena máxima como todos esperavam, pois o Tribunal Capixaba optou pela tolerância. Vamos aguardar e torcer para que dessa vez a Justiça Desportiva de Pernambuco dê um recado mais rigoroso e não permita que justificativas esfarrapadas atenuem a punição que todos ainda esperam para que isso não se torne prática comum no futebol e no esporte.

PÊNALTI BEM MARCADO E CABEÇADA IGNORADA

Um pênalti bem marcado pelo árbitro paulista Raphael Claus e a expulsão do zagueiro André, do Fluminense, pelo segundo cartão amarelo foram determinantes para a sensacional virada do Coritiba contra o Tricolor Carioca.