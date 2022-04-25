Nova orientação para uso do VAR começa a mostrar bons resultados

Árbitro de vídeo não pode interferir em todos os lances do jogo Crédito: CBF/Divulgação

A nova forma de utilização do VAR implantada pelo novo presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme, começa a apresentar bons resultados. Ele exigiu dos árbitros uma menor interferência da tecnologia no jogo, e isso está ficando claro nas partidas.

Os árbitros estão decidindo os lances com mais segurança dentro de campo e temos visto cada vez menos paralisações para consultar os lances.

ISLA COMETEU PÊNALTI

Sem querer também é falta, e se for dentro da área é pênalti. Foi assim o toque de Isla no atacante Marcelo Cirino, do Athetico-PR, resultando em um pênalti que deu a vitória ao Furacão por 1 a 0 contra o Flamengo, na Arena da Baixada.

Pênalti desnecessário, mas bem marcado pelo árbitro paulista Raphael Claus, que por sina, fez uma arbitragem muito boa, deixando o jogo correr com personalidade em uma partida muito bem disputada.

ZUMBI EM CAMPO

Cão policial invadiu final do Campeonato Pernambucano Crédito: Reprodução

O personagem da rodada foi o cão Zumbi, que invadiu o campo na final do Campeonato Pernambuco entre Náutico e Retrô, e pegou a bola deixando a partida paralisada por dois minutos. Zumbi é um cão policial que fugiu da mão de um militar e foi grande a dificuldade em achar um jogador valentão para encarar o intruso.