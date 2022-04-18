Rodada do Brasileirão teve bons jogos e árbitros eficientes

No clássico entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, além de um bom jogo, houve também uma boa arbitragem do gaúcho Anderson Daronco. Isso acontece sempre que os jogadores decidem jogar futebol e deixar de reclamações indevidas. Com todos cumprindo seu papel, o jogo fica muito melhor de assistir, jogar e apitar, ou seja, o futebol é muito melhor jogado do que falado.
Aliás, isso aconteceu em todos os jogos da Série A e o bom nível técnico teve como resultado poucos cartões amarelos e apenas um cartão vermelho na rodada. O futebol e o torcedor agradecem.
O personagem da rodada foi o atacante Douglas Borel, do Bahia. No jogo contra o Náutico, pela Série B, ele recebeu cartão amarelo aos cinco minutos do primeiro tempo após cometer uma falta e, logo depois, aos doze minutos, depois de fazer o gol do time baiano, se empolgou ao tirar a camisa para comemorar e foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, deixando sua equipe com um homem a menos no começo da primeira etapa.