Rodada do Brasileirão teve bons jogos e árbitros eficientes

Anderson Daronco controlou bem o jogo entre Flamengo e São Paulo Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

No clássico entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, além de um bom jogo, houve também uma boa arbitragem do gaúcho Anderson Daronco. Isso acontece sempre que os jogadores decidem jogar futebol e deixar de reclamações indevidas. Com todos cumprindo seu papel, o jogo fica muito melhor de assistir, jogar e apitar, ou seja, o futebol é muito melhor jogado do que falado.

Aliás, isso aconteceu em todos os jogos da Série A e o bom nível técnico teve como resultado poucos cartões amarelos e apenas um cartão vermelho na rodada. O futebol e o torcedor agradecem.