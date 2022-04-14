Elas merecem respeito! Comportamento no futebol precisa mudar

Marcielly Netto voltará, uma semana depois de ser agredida, ao estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal

Conversando com minha filha, Emanuelly Valente, sobre o lamentável episódio de agressão à árbitra assistente Marcielly Netto, tentei entender primeiro o difícil acesso das mulheres no futebol, para depois opinar.

Esse problema se apresenta nesses acontecimentos que vêm a público, apesar de acontecerem muitos outros casos que as pessoas não ficam sabendo. O assunto é espinhoso, cabe uma análise bem clara e realista da situação, uma vez que causa surpresa para muitas pessoas que não conhecem o ambiente e os bastidores do futebol.

Frequento estádios de futebol há 45 anos e sempre foi o mesmo. É um ambiente pesado, cheio de rivalidades, provocações e disputas. Pelo fato de ser majoritariamente frequentado por homens, onde muitos deles alimentam essas práticas, a inserção das mulheres nesse lugar não é tarefa fácil e provavelmente é um ambiente que não se tornará menos competitivo e agressivo por causa da presença delas. Essa é, infelizmente, a realidade.

Profissionalmente, as mulheres têm totais condições de destaque. Jornalistas, torcedoras, árbitras, dirigentes e tudo mais que elas quiserem; aliás, trabalhei com algumas assistentes, quando fui árbitro, e elas estão entre as melhores profissionais com quem já estive quando o assunto era precisão nas intervenções, até porque comprometimento profissional e estudo jamais foram uma questão de gênero. Mas, afinal, será que o futebol tem que mudar só porque agora existe uma maior participação feminina? É claro que sim!