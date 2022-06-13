Rodada de erros de arbitragem inexplicáveis no futebol brasileiro

O árbitro Anderson Daronco deixou de expulsar dois jogadores no duelo entre Vasco e Cruzeiro Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

Um pênalti mal marcado pelo árbitro Fifa Bráulio Machado (SC) selou a vitória do Internacional por 3 a 1 sobre o Flamengo no último sábado (11). A falta no atacante Pedro Henrique aconteceu fora da área - ele caiu dentro dela depois de tropeçar sozinho. Sem explicação, o VAR não revisou o lance e a penalidade foi confirmada, o que manchou a atuação da arbitragem. A propósito, o árbitro Bráulio Machado é o que mais foi escalado no Campeonato Brasileiro até a 11° rodada.

Outra situação inexplicável aconteceu na derrota por 2 a 0 do Fluminense para o Atlético-GO, quando a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira marcou impedimento de um arremesso lateral. A regra 11, que trata do impedimento, diz que não há infração quando o jogador recebe a bola estando em seu próprio campo, diretamente de um tiro de canto, arremesso lateral, tiro de meta e quando este recebe a bola essa for tocada por um jogador adversário. Erro primário e inexplicável de um árbitro experiente e do quadro internacional.

Sem explicação também foi o árbitro gaúcho Anderson Daronco, que apitou Vasco e Cruzeiro, não expulsar os jogadores Mateus Barbosa, do Vasco, e Geovane, do Cruzeiro, ambos por entradas violentas e maldosas. O árbitro gaúcho afinou e aplicou apenas cartão amarelo para os dois infratores.

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