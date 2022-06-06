Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Futebol ou polo aquático? Juventude x Fluminense deveria ter sido adiado

Clubes sofreram com o péssimo estado do gramado do Estádio Alfredo Jaconi. Foi um absurdo manter o jogo em tais condições

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

06 jun 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

A bola não rolou na partida entre Juventude e Fluminense
A bola não rolou na partida entre Juventude e Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Um absurdo. Isso expressa as condições do gramado do jogo entre Juventude e Fluminense, válido pela série A do Campeonato Brasileiro. Não se pode creditar a derrota do Tricolor Carioca por 1 a 0 a esse fator, não é disso que estamos tratando aqui, mas da realização de uma partida de futebol sem as menores condições de se efetivar um passe correto.
Faltou ao bom árbitro goiano Jefferson Moraes o bom senso ou a coragem de assumir a situação e adiar a partida pela justificativa de que não havia condições mínimas para a prática de futebol. Talvez o calendário apertado em ano de Copa do Mundo esteja pressionando para não atropelar a data e aí assistimos polo aquático no lugar de uma partida de futebol. Repito, absurdo.

Veja Também

Árbitro errou ao anular gol de Benzema na final da Liga dos Campeões

Árbitro deixou de marcar pênalti para o Flamengo no jogo contra o Ceará

RIGOR DESNECESSÁRIO

A parte chata e desnecessária da arbitragem na rodada ficou por conta do árbitro Leandro Vuaden na derrota do Flamengo para o lanterna Fortaleza por 2 a 1, ao ficar vigiando os milímetros se a bola estava dentro ou fora do quarto de círculo na cobrança do tiro de canto.
A regra 01 diz que as linhas fazem parte das áreas que demarcam, então se a bola está sobre a linha, está dentro da área, no caso do tiro de canto, dentro do quarto de círculo. O caso que se deve ter rigor é se uma falta for cometida em cima da linha da grande área. Porque aí se define se é pênalti ou não, mas ficar vigiando a posição da bola em tiro de canto é uma perda de tempo desnecessária.

HOMOFOBIA

No empate em 1 a 1 entre Avaí e São Paulo, o árbitro Anderson Daronco paralisou a partida no final do segundo tempo devido a cantos homofóbicos contra ele por parte da torcida do Avaí. Após a não marcação de um pênalti reclamado pelos jogadores do time catarinense, a torcida passou a gritar "gaúcho viado", referindo-se ao árbitro. Daronco relatou o fato na súmula e o time pode ser punido.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados