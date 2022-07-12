Insatisfeitos, árbitros vão se reunir e podem parar o Campeonato Brasileiro

Arbitragem seria um problema para a Superliga da Europa Crédito: Pixabay

Os árbitros do futebol brasileiro vão se reunir nos próximos dias para discutir proposta para parar o Campeonato Brasileiro. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol alega que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, "a arbitragem brasileira segue sucateada, sem investimentos eficazes que a possam colocar no patamar que ela merece".

"Desde que tomou posse como presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues tem prestado um desserviço à categoria. Cortou o patrocínio que os árbitros recebem por direito oriundo da exposição de marcas em seus uniformes e busca a todo momento enfraquecer sua entidade classe", informou a Anaf.

O patrocínio citado pela Anaf, e que causa discórdia entre a entidade e a CBF nos bastidores, é da empresa Semp TCL, que estampa sua marca nas camisas que os árbitros usam em partidas organizadas pela CBF. O acordo beira R$ 10 milhões por ano, dos quais uma pequena parte é repassada à Anaf, que alega não receber o valor a que tem direito desde março.

A Associação tenta contato com Ednaldo há seis meses, mas sem sucesso. A entidade afirma que "agora a CBF verá a força que a arbitragem brasileira possui". A reunião será entre os árbitros Fifa e CBF, além dos dirigentes dos sindicatos estaduais.

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