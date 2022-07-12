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Insatisfeitos, árbitros vão se reunir e podem parar o Campeonato Brasileiro

Associação Nacional dos Árbitros de Futebol alega que teve patrocínio cortado e não recebe a devida valorização da CBF

Públicado em 

12 jul 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

apito
Arbitragem seria um problema para a Superliga da Europa Crédito: Pixabay
Os árbitros do futebol brasileiro vão se reunir nos próximos dias para discutir proposta para parar o Campeonato Brasileiro. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol alega que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, "a arbitragem brasileira segue sucateada, sem investimentos eficazes que a possam colocar no patamar que ela merece".
"Desde que tomou posse como presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues tem prestado um desserviço à categoria. Cortou o patrocínio que os árbitros recebem por direito oriundo da exposição de marcas em seus uniformes e busca a todo momento enfraquecer sua entidade classe", informou a Anaf.

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O patrocínio citado pela Anaf, e que causa discórdia entre a entidade e a CBF nos bastidores, é da empresa Semp TCL, que estampa sua marca nas camisas que os árbitros usam em partidas organizadas pela CBF. O acordo beira R$ 10 milhões por ano, dos quais uma pequena parte é repassada à Anaf,  que alega não receber o valor a que tem direito desde março.
A Associação tenta contato com Ednaldo há seis meses, mas sem sucesso. A entidade afirma que "agora a CBF verá a força que a arbitragem brasileira possui". A reunião será entre os árbitros Fifa e CBF, além dos dirigentes dos sindicatos estaduais.

DUELO DE GIGANTES

Para esquentar ainda mais, a semana começa com mais uma briga, e das grandes: o atacante Hulk e o árbitro Anderson Daronco. Os dois fortões se desentenderam no final do jogo entre São Paulo e Atlético-MG. Hulk alega que Daronco, em tom de ameaça, falou para ele ficar esperto com o que falaria lá fora, porque não seria o último jogo que ele apitaria do Galo. Me parece que os árbitros decidiram se impor daqui para frente. Vamos aguardar os próximos capítulos dessas brigas.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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