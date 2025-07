Cartão vermelho para Pedro e cartão amarelo para Filipe Luís no Flamengo

A declaração do técnico do Flamengo, Filipe Luis, sobre o jogador Pedro furou a bolha e tornou público o comportamento do jogador que, segundo ele, não tem desempenho satisfatório nos treinamentos, enquanto os demais jogadores se esforçam e colaboram para o bom ambiente do grupo, tendo, Pedro, inclusive, abandonado um treino antes do fim das atividades.



Alguns condenam a atitude do treinador alegando que a exposição, que motivou o afastamento do jogador do grupo, foi desnecessária. Outros afirmam que Filipe Luis agiu corretamente, pois assim defendeu o clube e o grupo de insinuações e especulações sobre o fato.