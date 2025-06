Árbitros brasileiros têm boas atuações na Copa do Mundo de Clubes

Assim como os times, os árbitros brasileiros também foram muito bem nos seus primeiros jogos na Copa do Mundo de Clubes.



Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel tiveram ótimos desempenhos até o momento e foram prestigiados sendo escalados nos jogos do grupo do Real Madrid. Wilton Sampaio apitou Al Hilal 0x0 RB Salzburg, enquanto Ramon Abatti atuou em Real Madrid 3x1 Pachuca.



Na vitória do time merengue, o árbitro brasileiro expulsou corretamente o defensor Asencio, do Real Madrid, aos seis minutos do primeiro tempo após falta em Rondón m que evitou uma oportunidade clara de gol. Na segunda etapa, Abel acionou o protocolo antirracismo após uma discussão entre os jogadores Rüdiger e Cabral. Os dois tiveram uma discussão acalorada e, na sequência, o zagueiro Rüdiger, do Real Madrid, foi até o árbitro e fez uma reclamação. O brasileiro foi até o centro do campo e fez o gesto de braços cruzados, que indica denúncia de ofensa racista. Como o árbitro não flagrou a irregularidade, o jogo continuou, porém o caso será investigado pela justiça desportiva.