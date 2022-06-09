Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Mário Vianna

Mário Vianna representou o Brasil nas Copas de 50 e 54 Crédito: Reprodução/CBF e Rádio Globo

Na nossa série "Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo" vamos falar do famoso e polêmico Mário Vianna.

Mário Vianna trabalhou como engraxate na infância e como operário em uma fábrica de velas. Mais tarde, ele começou a apitar futebol na Polícia Especial no Rio de Janeiro e foi então convidado a se juntar ao quadro de árbitros da Federação Carioca.

Como árbitro foi severo e polêmico, alcançando fama nacional e o direito a apitar jogos da Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil, e na Copa do Mundo de 1954, na Suíça, apitando um jogo em cada uma delas. Espanha 3 x 1 Estados Unidos, e Suíça 2 x 1 Itália, respectivamente.

Mário Vianna acabou sendo expulso da Fifa em 1954 por fazer críticas à corrupção na entidade, mas marcou história na arbitragem brasileira. no fim da década de 1960 foi contratado pela Rádio Globo como comentarista de arbitragem, função que exerceu por mais de 20 anos. Fez famosas máximas como "Mário Vianna com dois enes" e "Gol Legal", que gritava após a maioria dos gols.