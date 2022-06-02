Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Sandro Meira Ricci

Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, o nome de hoje é Sandro Meira Ricci.
Credenciado pelas boas atuações, foi promovido ao quadro de árbitros da Federação Internacional de Futebol (Fifa) em 2008, para representar a arbitragem brasileira em competições internacionais e foi um dos poucos árbitros brasileiros que atuou em mais de uma Copa do Mundo.
Ao lado dos auxiliares Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Van Gasse, foi o representante da arbitragem brasileira nas Copas do Mundo do Brasil em 2014, e da Rússia em 2018, sendo cotado nesta última, para ser o árbitro da grande final.
Foi o primeiro árbitro em competições oficiais da Fifa a validar um gol com ajuda da Tecnologia da Linha de Gol. O fato ocorreu na partida França e Honduras, durante a Copa de 2014. No lance, a bola bate na trave, depois no goleiro hondurenho e entra no gol. O próprio goleiro tira a bola de dentro do gol, mas a tecnologia já havia confirmado o gol.
Em 2013, arbitrou a final do Mundial de Clubes da Fifa. Em 2014, a segunda partida da final da Libertadores. Além disso atuou nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.