Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Séries

Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Márcio Rezende de Freitas

Márcio era um dos árbitros cotados para apitar a final da Copa do Mundo de 1998, porém como a Seleção Brasileira disputou a final, sendo derrotado pela França por 3 a 0, sua escalação não foi possível

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

26 mai 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Márcio Rezende de Freitas apitou o jogo de abertura da Copa do Mundo de 1998
Márcio Rezende de Freitas apitou o jogo de abertura da Copa do Mundo de 1998 Crédito: Reprodução/TV GLobo
Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, hoje apresentamos o mineiro Márcio Rezende de Freitas.
Em 2005, Márcio Rezende foi o árbitro brasileiro mais bem colocado no ranking da Fifa. Teve presença marcante na Copa do Mundo FIFA de 1998, quando apitou o jogo de abertura da competição entre França e África do Sul, além de Bélgica e Coreia do Sul.

Veja Também

Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo:  Romualdo Arppi Filho

Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Carlos Eugênio Simon

Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: José Roberto Wright

Márcio era um dos árbitros cotados para apitar a final desta edição da Copa do Mundo, porém como a Seleção Brasileira disputou a final, sendo derrotado pela França por 3 a 0, sua escalação não foi possível.
Na carreira também atuou nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, na Espanha, onde apitou três partidas.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados