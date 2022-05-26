Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Márcio Rezende de Freitas

Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, hoje apresentamos o mineiro Márcio Rezende de Freitas.
Em 2005, Márcio Rezende foi o árbitro brasileiro mais bem colocado no ranking da Fifa. Teve presença marcante na Copa do Mundo FIFA de 1998, quando apitou o jogo de abertura da competição entre França e África do Sul, além de Bélgica e Coreia do Sul.
Márcio era um dos árbitros cotados para apitar a final desta edição da Copa do Mundo, porém como a Seleção Brasileira disputou a final, sendo derrotado pela França por 3 a 0, sua escalação não foi possível.
Na carreira também atuou nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, na Espanha, onde apitou três partidas.