Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: José Roberto Wright

Nosso personagem de hoje na série "Árbitros Brasileiros que Apitaram em Copas do Mundo" é José Roberto Wright.
Wright foi árbitro em quatro partidas da Copa do Mundo de 1990, entre elas a semifinal entre Alemanha e Inglaterra. Esta Copa do Mundo foi sediada na Itália e vencida pela Alemanha.
Nessa Copa, ele foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) o melhor árbitro da competição e no mesmo também foi escolhido o melhor árbitro do mundo.
Em 2010, a IFFHS também o apontou como o melhor árbitro brasileiro e 23º melhor do mundo de todos os tempos. Wright apitou duas finais de Libertadores e oito finais do Brasileirão. E também esteve em seis finais do Campeonato Carioca.
POLÊMICAS NA CARREIRA
Mesmo sendo considerado por muitos um dos grandes árbitros brasileiros, teve algumas polêmicas na carreira. Em uma delas, Wright é lembrado pelos torcedores do Atlético-MG pela histórica partida da Libertadores de 1981, quando ele encerrou prematuramente a partida contra o Flamengo. Wright expulsou cinco jogadores do Galo, o que fez o jogo terminar antes e eliminou os alvinegros da competição.
Além dessa polêmica, na final do Campeonato Carioca de 1985, entre Fluminense e Bangu, José Roberto Wright viu o jogo terminar em uma grande confusão. Os banguenses alegaram que houvera um pênalti não marcado já nos acréscimos do segundo tempo de jogo.
Em abril de 2012, José Roberto Wright deixou a Rede Globo onde era comentarista de arbitragem desde 1998 para ser ouvidor da CBF, cargo do qual foi desligado recentemente.