Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: José Roberto Wright

José Roberto Wright foi eleito o melhor árbitro da Copa do Mundo de 1990, na Itália Crédito: Picture-alliance/dpa

Nosso personagem de hoje na série "Árbitros Brasileiros que Apitaram em Copas do Mundo" é José Roberto Wright.

Wright foi árbitro em quatro partidas da Copa do Mundo de 1990, entre elas a semifinal entre Alemanha e Inglaterra. Esta Copa do Mundo foi sediada na Itália e vencida pela Alemanha.

Nessa Copa, ele foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) o melhor árbitro da competição e no mesmo também foi escolhido o melhor árbitro do mundo.

Em 2010, a IFFHS também o apontou como o melhor árbitro brasileiro e 23º melhor do mundo de todos os tempos. Wright apitou duas finais de Libertadores e oito finais do Brasileirão. E também esteve em seis finais do Campeonato Carioca.

José Roberto Wright foi comentarista de arbitragem da Globo por muitos anos Crédito: SporTV/Reprodução

POLÊMICAS NA CARREIRA

Mesmo sendo considerado por muitos um dos grandes árbitros brasileiros, teve algumas polêmicas na carreira. Em uma delas, Wright é lembrado pelos torcedores do Atlético-MG pela histórica partida da Libertadores de 1981, quando ele encerrou prematuramente a partida contra o Flamengo. Wright expulsou cinco jogadores do Galo, o que fez o jogo terminar antes e eliminou os alvinegros da competição.

Além dessa polêmica, na final do Campeonato Carioca de 1985, entre Fluminense e Bangu, José Roberto Wright viu o jogo terminar em uma grande confusão. Os banguenses alegaram que houvera um pênalti não marcado já nos acréscimos do segundo tempo de jogo.