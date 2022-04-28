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Memória

Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Arnaldo Cezar Coelho

Arnaldo foi um dos principais árbitros do futebol brasileiro e depois se consagrou como comentarista de arbitragem

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

28 abr 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Arnaldo Cezar Coelho apitou a final da Copa do Mundo de 1982, vencida pela Itália
Arnaldo Cezar Coelho apitou a final da Copa do Mundo de 1982, vencida pela Itália Crédito: Fifa/Reprodução
A nossa série sobre árbitros brasileiros que já atuaram em Copas do Mundo traz nesta quinta-feira (28) o emblemático Arnaldo Cezar Coelho.
Arnaldo, que é conhecido pelos mais novos apenas como comentarista de arbitragem, iniciou sua carreira de árbitro no início da década de 1960, no futebol de praia, até começar a atuar profissionalmente no ano de 1965 quando ingressou na Federação Carioca de Futebol, promovido logo em seu primeiro ano para apitar o campeonato profissional.

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Em 1968, passou a fazer parte do quadro da Fifa. A partir daí apitou inúmeros jogos importantes e esteve em duas Olimpíadas: Montreal-1976 e Seul-1988. Arnaldo foi à duas Copas do Mundo: Argentina, em 1978, e na Espanha, em1982, torneio em que comandou duas partidas, incluindo a grande final entre Itália e Alemanha, que foi vencida pela Azurra por 3 a 1.
Arnaldo Cezar Coelho foi comentarista de arbitragem da Globo por muitos anos
Arnaldo Cezar Coelho foi comentarista de arbitragem da Globo por muitos anos Crédito: TV Globo/Divulgação
Em sua carreira acumulou duas marcas: é o árbitro que mais apitou jogos do Campeonato Brasileiro, com 291 partidas. E é também um dos dois juízes do País com maior número de atuações em Copas do Mundo: 7 partidas, sendo quatro como árbitro principal e nas restantes como auxiliar.
Arnaldo apitou as decisões do Campeonato Brasileiro de 1967 (primeiro e segundo jogo da decisão), 1968 (Vasco da Gama x Santos), 1969, 1973, 1977, 1978, 1981 (primeiro jogo) e 1983; do Campeonato Carioca de 1974, 1975, 1980 e 1983; do Campeonato Paulista de 1988; e da Copa Libertadores de 1988.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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