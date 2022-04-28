Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Arnaldo Cezar Coelho

Arnaldo Cezar Coelho apitou a final da Copa do Mundo de 1982, vencida pela Itália Crédito: Fifa/Reprodução

A nossa série sobre árbitros brasileiros que já atuaram em Copas do Mundo traz nesta quinta-feira (28) o emblemático Arnaldo Cezar Coelho.

Arnaldo, que é conhecido pelos mais novos apenas como comentarista de arbitragem, iniciou sua carreira de árbitro no início da década de 1960, no futebol de praia, até começar a atuar profissionalmente no ano de 1965 quando ingressou na Federação Carioca de Futebol, promovido logo em seu primeiro ano para apitar o campeonato profissional.

Em 1968, passou a fazer parte do quadro da Fifa. A partir daí apitou inúmeros jogos importantes e esteve em duas Olimpíadas: Montreal-1976 e Seul-1988. Arnaldo foi à duas Copas do Mundo: Argentina, em 1978, e na Espanha, em1982, torneio em que comandou duas partidas, incluindo a grande final entre Itália e Alemanha, que foi vencida pela Azurra por 3 a 1.

Arnaldo Cezar Coelho foi comentarista de arbitragem da Globo por muitos anos Crédito: TV Globo/Divulgação

Em sua carreira acumulou duas marcas: é o árbitro que mais apitou jogos do Campeonato Brasileiro, com 291 partidas. E é também um dos dois juízes do País com maior número de atuações em Copas do Mundo: 7 partidas, sendo quatro como árbitro principal e nas restantes como auxiliar.