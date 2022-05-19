Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo:  Romualdo Arppi Filho

Romualdo Arppi Filho apitou a final da Copa do Mundo de 1986 Crédito: Lance/Reprodução

Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, apresentamos Romualdo Arppi Filho.

Um dos árbitros brasileiros mais respeitados no exterior, Mister Arppi, como é chamado na Fifa, apitou três jogos na Copa do Mundo de 1986, no México: França 1 x 1 URSS, México 2 x 0 Bulgária e a final, entre Alemanha e Argentina, vencida pelos argentinos por 3 a 2. Nesse jogo, Romualdo deu cartão amarelo para Maradona que era o grande astro da competição e impôs sua autoridade em campo.

Foi o segundo árbitro brasileiro seguido a apitar a partida final de Copa, antecedido por Arnaldo Cézar Coelho. Franzino, era considerado perfeito tecnicamente e sempre atuava bem perto dos lances.