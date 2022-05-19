Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo:  Romualdo Arppi Filho

Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, apresentamos Romualdo Arppi Filho.
Um dos árbitros brasileiros mais respeitados no exterior, Mister Arppi, como é chamado na Fifa, apitou três jogos na Copa do Mundo de 1986, no México: França 1 x 1 URSS, México 2 x 0 Bulgária e a final, entre Alemanha e Argentina, vencida pelos argentinos por 3 a 2. Nesse jogo, Romualdo deu cartão amarelo para Maradona que era o grande astro da competição e impôs sua autoridade em campo.
Foi o segundo árbitro brasileiro seguido a apitar a partida final de Copa, antecedido por Arnaldo Cézar Coelho. Franzino, era considerado perfeito tecnicamente e sempre atuava bem perto dos lances.
Paulista de Santos, iniciou a carreira aos 14 anos e se profissionalizou aos 20. Arbitrou ao longo da carreira duas decisões de Campeonato Brasileiro (1984 e 1985), uma final do Mundial Interclubes (1984) e participou, ainda, de três Jogos Olímpicos: Cidade do México em 1968, Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. Hoje aos 83 anos, vive na cidade de São Vicente em São Paulo.