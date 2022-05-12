Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Carlos Eugênio Simon

Carlos Eugênio Simon apitou em três Copas do Mundo Crédito: Clive Mason/Getty Images/ Fifa/DIvulgação

Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, o nome da coluna desta quinta-feira (12) é Carlos Eugênio Simon.

Simon foi o árbitro brasileiro que mais apitou em Copas do Mundo. Ele foi a três edições seguidas: 2002 (Japão/Coreia do Sul), 2006 (Alemanha) e 2010 (África do Sul), porém nunca apitou uma final de Copa.

Em 2002, Simon arbitrou em duas partidas, ambas da primeira fase: Inglaterra 1 x 1 Suécia, e México 1 x 1 Itália. NCopa de 2006 atuou em Itália 2 x 0 Gana, Espanha 3 x 1 Tunísia e Alemanha 2 x 0 Suécia, esta última partida válida pelas nas oitavas de final.

Já na Copa de 2010, juntamente com os assistentes e compatriotas Altemir Hausmann e Roberto Braatz, apitou dois jogos: Inglaterra x EUA, e Alemanha x Gana. No entanto, não foi relacionado na lista final dos árbitros que poderiam ser escolhidos para as semifinais e finais do mundial.

Simon é gaúcho da cidade de Braga, e entrou para os quadros da Fifa em 1997, apitando nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Também atuou em diversas partidas da Libertadores e seis finais de Campeonato Brasileiro.