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Na Memória

Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo: Carlos Eugênio Simon

Simon foi o árbitro brasileiro que mais apitou em Copas do Mundo. Ele foi a três edições seguidas: 2002 (Japão/Coreia do Sul), 2006 (Alemanha) e 2010 (África do Sul)

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

12 mai 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Carlos Eugênio Simon apitou em três Copas do Mundo
Carlos Eugênio Simon apitou em três Copas do Mundo Crédito: Clive Mason/Getty Images/ Fifa/DIvulgação
Na série “Árbitros brasileiros que apitaram em Copas do Mundo”, o nome da coluna desta quinta-feira (12) é Carlos Eugênio Simon.
Simon foi o árbitro brasileiro que mais apitou em Copas do Mundo. Ele foi a três edições seguidas: 2002 (Japão/Coreia do Sul), 2006 (Alemanha) e 2010 (África do Sul), porém nunca apitou uma final de Copa.
Em 2002, Simon arbitrou em duas partidas, ambas da primeira fase: Inglaterra 1 x 1 Suécia, e México 1 x 1 Itália. NCopa de 2006 atuou em Itália 2 x 0 Gana, Espanha 3 x 1 Tunísia e Alemanha 2 x 0 Suécia, esta última partida válida pelas nas oitavas de final.

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Já na Copa de 2010, juntamente com os assistentes e compatriotas Altemir Hausmann e Roberto Braatz, apitou dois jogos: Inglaterra x EUA, e Alemanha x Gana. No entanto, não foi relacionado na lista final dos árbitros que poderiam ser escolhidos para as semifinais e finais do mundial.
Simon é gaúcho da cidade de Braga, e entrou para os quadros da Fifa em 1997, apitando nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Também atuou em diversas partidas da Libertadores e seis finais de Campeonato Brasileiro.
Um dos mais respeitados árbitros do Brasil, encerrou a carreira após a Copa do Mundo de 2010, já que atingiu o limite de idade de 45 anos, o que o obriga a aposentadoria.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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