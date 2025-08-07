Árbitro errou ao não expulsar Hulk no jogo entre Atlético-MG e Flamengo

Hulk acertou Léo Pereira e deveria ter sido expulso no jogo entre Atlético-MG e Flamengo. Crédito: SporTV/Reprodução

A rodada desta quarta-feira (6) pelas oitavas de final da Copa do Brasil teve várias expulsões e um erro do árbitro Rafael Klein (RS), que deixou de expulsar o atacante Hulk pela entrada violenta em Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.



O lance aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, quando o jogador atleticano adiantou a bola e atingiu o zagueiro rubro-negro de forma dura na canela. O árbitro não tomou nenhuma atitude e nem foi chamado pelo VAR para rever o lance.

Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Já na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, o árbitro Anderson Daronco (RS) expulsou Aníbal Moreno, do Palmeiras, aos 14 minutos do primeiro tempo. O volante recebeu o cartão vermelho por acertar uma cabeçada em Martínez.

O lance aconteceu em uma disputa antes da cobrança de escanteio para o Palmeiras. Anderson Daronco inicialmente nada marcou, mas foi recomendado a analisar a jogada no VAR e acabou expulsando o jogador corretamente.

Bragantino 0 x 1 Botafogo

No jogo da classificação do Botafogo para as quartas de final, o jogador Athirson, do Bragantino, foi corretamente expulso direto pelo árbitro Rodrigo Lima (PE), após dar uma solada por trás no calcanhar de Correa, do Botafogo.

Athletico-PR 1 x 0 Flamengo

A outra expulsão na rodada foi do goleiro Rafael, do São Paulo, na derrota do Tricolor Paulista por 1 a 0 para o Athletico-PR. O goleiro recebeu o cartão vermelho direto aos quatro minutos do primeiro tempo por cometer falta em Viveros, que ficou livre no mano a mano com o goleiro, depois de um vacilo da zaga do São Paulo. Rafael precisou sair da área para tentar impedir o avanço do adversário, mas cometeu falta. Os tricolores reclamaram muito do lance, mas a decisão de campo foi mantida, sem necessidade de o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) ir ao VAR.



