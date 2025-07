Árbitro acertou ao expulsar Léo Jardim no empate entre Vasco e Inter

Partida entre Internacional e Vasco da Gama, confronto valido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A. Crédito: RAFAEL ROSA/Agencia Enquadrar/Folhapress

No empate em 1 a 1 entre Internacional e Vasco no Beira-Rio, o árbitro paulista Flávio Rodrigues expulsou corretamente o goleiro Léo Jardim, que já tinha cartão amarelo e exagerou ao ficar sentado no gramado simulando uma contusão para retardar a partida.



A regra diz que o goleiro deve ser atendido dentro de campo em caso de contusão, mas no caso do Léo Jardim ficou clara a intenção de ganhar tempo.

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, o árbitro Ramon Abatti (SC) demorou cinco minutos no VAR para ver que a falta que Fausto Vera fez no atacante Bruno Henrique foi fora da área. O árbitro, que havia marcado pênalti e aplicado cartão amarelo no defensor, retrocedeu e marcou a falta fora da área, mas manteve o cartão amarelo corretamente.

São Paulo 3 x 1 Fluminense

O árbitro capixaba Davi Lacerda teve mais uma boa atuação na vitória do São Paulo em cima do Fluminense por 3 a 1, no Morumbi. Acertou na marcação de um pênalti a favor do São Paulo quando Martinelli tocou o braço na bola dentro da área e conduziu bem a partida, apesar da reclamação de impedimento do técnico Renato Gaúcho no segundo gol do São Paulo, que o VAR confirmou como gol válido.

Hulk e Neymar indisciplinados

Entre os destaques negativos do campeonato até o momento estão os craques Hulk e Neymar, que são os mais chatos e que mais reclamam da arbitragem. Hulk, apesar de muito indisciplinado, é o melhor cobrador de faltas do campeonato, enquanto Neymar está em evolução física, mas o péssimo comportamento, inclusive se envolvendo em bate boca com torcedores, está atrapalhando seu desempenho em campo.

Perdas que vão fazer falta

Outro fator que chama a atenção fica por conta dos times cariocas que perderam vários jogadores para a segunda e decisiva parte do campeonato. Gerson e Wesley (Flamengo), Gregory e Igor Jesus (Botafogo), Payet (Vasco) e Jhon Árias (Fluminense) certamente irão fazer muita falta.

