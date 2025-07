Arbitragem no Mundial de Clubes foi boa e fica a lição para o mundo da bola

O balanço da arbitragem foi bem positivo na Copa do Mundo de clubes. Destaque para o uso da tecnologia, com o impedimento semi-automático, reduzindo bastante o tempo perdido com as análises das jogadas, além da pouca interferência do VAR que respeitou as decisões de campo pelos árbitros.



Os dois árbitros brasileiros - Ramon Abatti e Wilton Sampaio - tiveram ótimas arbitragens em seus jogos enquanto os árbitros europeus sentiram a diferença de apitar jogos de equipes de países e culturas diferentes, apesar de tecnicamente terem sido os melhores da competição.