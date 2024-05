Arbitragem mais uma vez foi o protagonista da rodada do Brasileirão

Anderson Daronco expulsou Hugo Moura, do Vasco, mas não expulsou defensor do Furacão que tocou a mão na bola em lance semelhante. Crédito: Luis Garcia/Agif

No empate em 1 a 1 entre Bragantino e Flamengo, a atuação do VAR mudou a história do jogo. Após o árbitro mineiro Paulo César Zanovelli expulsar o jogador Luan Cândido, do Bragantino, por ter cometido falta sobre o adversário De La Cruz, impedindo uma oportunidade de gol do Flamengo, o VAR acionou o árbitro mostrando uma falta do próprio De La Cruz em Pedro Henrique, do Bragantino, no início da jogada de ataque, levando o árbitro a anular o cartão vermelho aplicado em Luan Cândido e assinalar a falta contra o time rubro-negro.

Jogadores e comissão técnica do Flamengo terminaram o jogo reclamando muito dos critérios da arbitragem durante o jogo, inclusive citando que a arbitragem só funciona por meio de pressão, como tem feito a diretoria do Botafogo.

Por falar no Botafogo, o VAR também entrou em ação na derrota do Alvinegro por 2 a 1 para o Bahia no Estádio Nilton Santos. Foram dois gols anulados por impedimento do Botafogo e um pênalti a favor do Bahia por toque de mão do zagueiro Hugo do time carioca.

Tanto na derrota do Vasco de 1 a 0 para o Athletico-PR quanto na vitória do São Paulo de 3 a 1 sobre o Vitória-BA, teve expulsão no início do primeiro tempo. Pelo Vasco, Hugo Moura foi expulso aos 15 minutos por agarrar o adversário em uma oportunidade clara de gol. Já o Vitória-BA ficou com um a menos logo aos 6 minutos com a expulsão do zagueiro Wagner Leonardo por uma cotovelada no adversário, a respeito da qual o VAR entrou em ação e alertou o árbitro. As duas expulsões foram justas e não houve reclamações.

No Estádio Kléber Andrade, no ótimo jogo entre Fluminense e Atlético-MG, que terminou empatado por 2 a 2, ficou evidente o desgaste do árbitro paulista Raphael Claus, que anda envolvido em muita polêmica ultimamente. O clima de desconfiança deu as caras com os jogadores dos dois times reclamando muito durante o jogo, contestando todas as suas marcações. Tá na hora da CBF dar um descanso ao Raphael Claus e evitar uma exposição demasiada dele.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais