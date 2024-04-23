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Árbitros precisam tomar uma atitude urgente após acusações de Textor

Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf) já incentiva a paralisação do Brasileirão 2024. Agora é com os árbitros...

Públicado em 

23 abr 2024 às 11:05
Wallace Valente

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Wallace Valente

apito
Arbitragem brasileira vem sendo acusada de manipulação e poucos se posicionam Crédito: Pixabay
A falta de atitude dos árbitros brasileiros está passando dos limites. Uma categoria que recebe acusações de manipulação de resultados e não responde à altura, beira a falta de vergonha na cara.
No depoimento dado a CPI do Senado Federal, o dono da SAF Botafogo, John Textor, afirmou mais uma vez haver manipulação por parte de árbitros no Brasil e não há reação por parte da Comissão Nacional de Arbitragem e dos próprios árbitros. Não dá para ficar aqui defendendo quem não defende sua própria índole.
A única manifestação com posicionamento sério foi mais uma vez de Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf), que, em nota oficial, pregou a paralisação do Campeonato Brasileiro por parte dos árbitros até que essas acusações sejam esclarecidas de uma vez por todas. 

Confira a nota oficial da Anaf

“Não há outro caminho: É PRECISO PARAR O BRASILEIRÃO 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o campeonato brasileiro já nas próximas rodadas.
Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade, do que, por exemplo, em pagar as ÁRBITRAS que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira.
Eu já disse algumas vezes que Wilson Seneme é despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele?
Não precisa ser especialista no assunto para atestar que o ex-diretor de árbitros da Conmebol, demitido após pressão de alguns países, por bom senso, diante de tudo o que estamos vendo e vivendo, no mínimo deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso pōe não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem.
Pelo bem do futebol, o BRASILEIRÃO precisa ser paralisado! E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar!”
Se nada acontecer a partir de agora, eu começo a desconfiar da índole desses árbitros e passo a achar que o senhor Textor deve ter razão.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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