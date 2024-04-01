Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Arbitragem errou ao marcar pênalti para o Flamengo diante do Nova Iguaçu

Ayrton Lucas entrou na área e até foi levemente tocado, mas continuou jogando e caiu três segundos depois, claramente se atirando no gramado

Públicado em 

01 abr 2024 às 10:58
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Flamengo I
Ayrton Lucas entrou na área e até foi levemente tocado, mas continuou jogando e caiu três segundos depois, claramente se atirando no gramado Crédito: Reprodução/Instagram
Na vitória do Flamengo 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu na primeira partida da final do Campeonato Carioca teve um pênalti mal marcado no primeiro gol do Rubro-Negro. Ayrton Lucas entrou na área e até foi levemente tocado, mas continuou jogando e caiu três segundos depois, claramente se atirando no gramado.
O árbitro Alex Stefano marcou o pênalti de forma equivocada e Pedro, que não tem nada com isso, abriu o placar no Maracanã. Mesmo com VAR na grande final, a arbitragem permaneceu no erro. 
Entretanto, a rodada dos pênaltis mal marcados começou no meio da semana com a desastrosa arbitragem do português Antônio Nobre, que inventou duas penalidades para a seleção espanhola no jogo contra a seleção brasileira. O primeiro, inclusive, foi uma clara simulação em que ele deveria advertir o jogador espanhol com cartão amarelo. No segundo pênalti, o contato foi normal de uma disputa de bola em uma jogada na linha de fundo.
O acerto dele, para não dizer que não houve nenhum, foi no lance do pênalti marcado a favor do Brasil, quando o defensor Carvajal segurou claramente a perna do atacante brasileiro Galeno, em um pênalti claro. Uma ressalva importante é que o amistoso entre Brasil e Espanha não tinha o auxílio do VAR. 

Capixabão

As semifinais do Campeonato Capixaba tiveram dois bons jogos com boas arbitragens, sendo que na vitória do Rio Branco por 2 a 1 sobre o Porto Vitória, a partida teve que ser interrompida no segundo tempo por causa da forte chuva que alagou o gramado do estádio Kleber Andrade.
Mesmo com a boa drenagem, o gramado ficou impraticável e após seis minutos de paralisação o jogo foi reiniciado em condições ainda precárias e perigosas para a integridade física dos jogadores. Ao final da rodada, deu os dois Rio Brancos na final. O da Capital e o de Venda Nova disputam o título em dois jogos no Kleber Andrade.

Veja Também

Proposta de mudança na regra do impedimento não vai mudar nada

VAR demora 14 minutos para analisar lance de impedimento em clássico

Vitória foi prejudicado em lances capitais no jogo contra o Real Noroeste

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Capixabão flamengo Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados