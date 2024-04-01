Arbitragem errou ao marcar pênalti para o Flamengo diante do Nova Iguaçu

Ayrton Lucas entrou na área e até foi levemente tocado, mas continuou jogando e caiu três segundos depois, claramente se atirando no gramado Crédito: Reprodução/Instagram

Na vitória do Flamengo 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu na primeira partida da final do Campeonato Carioca teve um pênalti mal marcado no primeiro gol do Rubro-Negro. Ayrton Lucas entrou na área e até foi levemente tocado, mas continuou jogando e caiu três segundos depois, claramente se atirando no gramado.

O árbitro Alex Stefano marcou o pênalti de forma equivocada e Pedro, que não tem nada com isso, abriu o placar no Maracanã. Mesmo com VAR na grande final, a arbitragem permaneceu no erro.

Entretanto, a rodada dos pênaltis mal marcados começou no meio da semana com a desastrosa arbitragem do português Antônio Nobre, que inventou duas penalidades para a seleção espanhola no jogo contra a seleção brasileira. O primeiro, inclusive, foi uma clara simulação em que ele deveria advertir o jogador espanhol com cartão amarelo. No segundo pênalti, o contato foi normal de uma disputa de bola em uma jogada na linha de fundo.

O acerto dele, para não dizer que não houve nenhum, foi no lance do pênalti marcado a favor do Brasil, quando o defensor Carvajal segurou claramente a perna do atacante brasileiro Galeno, em um pênalti claro. Uma ressalva importante é que o amistoso entre Brasil e Espanha não tinha o auxílio do VAR.

Capixabão

As semifinais do Campeonato Capixaba tiveram dois bons jogos com boas arbitragens, sendo que na vitória do Rio Branco por 2 a 1 sobre o Porto Vitória, a partida teve que ser interrompida no segundo tempo por causa da forte chuva que alagou o gramado do estádio Kleber Andrade.