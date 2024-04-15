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Arbitragem desastrosa e Atlético-GO prejudicado diante do Flamengo

André Luiz Policarpo se equivocou ao expulsar defensor do time goiano, e no fim da partida, com o auxílio do VAR, assinalou erradamente um pênalti que decidiu o jogo

Públicado em 

15 abr 2024 às 10:54
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Disputa de bola resultou em pênalti mal marcado em cima de Bruno Henrique, atacante do Flamengo
Disputa de bola resultou em pênalti mal marcado em cima de Bruno Henrique, atacante do Flamengo Crédito: Premiere/Reprodução
O Brasileirão 2024 começou com uma arbitragem desastrosa do mineiro André Luiz Policarpo na vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo (14).
A péssima atuação começou com a expulsão do zagueiro Alix Vinícius, do time goiano, em uma falta sobre Pedro, do Flamengo. O árbitro interpretou erradamente que o lance foi uma oportunidade clara de gol quando o atacante carioca não tinha o domínio da bola, além de ter dois adversários bem próximos da jogada com chances claras de disputar a bola.
Aos 22 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti para o Atlético Goianiense após uma trombada de Léo Pereira em Luiz Felipe, que o time goiano desperdiçou. A revolta dos goianos se completou aos 54 minutos do segundo tempo quando o árbitro viu na cabine do VAR uma cotovelada em Bruno Henrique e marcou pênalti, além de expulsar o jogador Maguinho do Atlético Goianiense no que foi uma disputa de bola normal pelo alto que acabou atingindo o adversário.

Novidades e erros graves na vitória do Vasco sobre o Grêmio

O campeonato começou com uma ótima novidade em relação ao uso do VAR - árbitro de vídeo. Toda vez que o árbitro for chamado ao vídeo, ele vai anunciar a sua decisão no sistema de som do estádio para todo o público. Uma ótima iniciativa que traz transparência ao jogo. Mas apesar disso, os erros não foram evitados.
Foi assim na vitória do Vasco sobre o Grêmio por 2 a 1. Primeiro em um lance logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando, em um contra-ataque, o árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti sobre o atacante Rossi, do Vasco. Após ser alertado pelo VAR e revisar o lance, ele anunciou no sistema de som que não houve falta e sim simulação do atacante que recebeu cartão amarelo.
Depois vieram os erros. Aos 44 minutos, um pênalti que deveria ter sido marcado a favor do Grêmio por toque de mão de Lucas Piton dentro da área do Vasco não foi confirmado depois do árbitro anunciar mais uma vez no sistema de som que o toque de mão foi acidental.
Outro erro foi em outro pênalti claro a favor do Vasco quando Galdames foi calçado por trás dentro da pequena área, após rebote do goleiro gremista. Nesse lance o árbitro nem foi chamado para revisão no VAR de forma inexplicável.
Nesse jogo houve ainda outra curiosidade da regra na substituição do defensor Kahneman do Grêmio por determinação expressa da Fifa. Como ele sofreu uma concussão cerebral após um choque com um jogador do Vasco, a saída dele não contou como uma das cinco substituições e o Grêmio teve direito a seis substituições ao invés das cinco regulamentares.

Capixabão termina em grande estilo

Raça e taças marcadas no coração! 38º triunfo do Rio Branco no Capixaba
Raça e taças marcadas no coração! 38º triunfo do Rio Branco no Capixaba Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A final do Capixabão, que consagrou o título do Rio Branco SAF e contou com ótimo público no estádio Kleber Andrade, teve uma boa arbitragem de Dyógenes Padovani. No geral, a arbitragem, que não foi bem na primeira fase da competição, com muita reclamação dos clubes, foi melhorando e esteve muito bem na reta final da competição com boas atuações dos mais experientes Davi Lacerda, Arthur Rabelo e Dyógenes Padovani.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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