Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cima do Lance

Árbitro de Copa do Mundo tem atuação confusa em Fluminense e Vasco

Wilton Pereira de Sampaio deixou de marcar um pênalti para o Vasco, e também não expulsou Ganso

Públicado em 

22 abr 2024 às 08:42
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Wilton Pereira de Sampaio teve uma arbitragem ruim no clássico entre Fluminense e Vasco
Wilton Pereira de Sampaio teve uma arbitragem ruim no clássico entre Fluminense e Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Arbitragem muito confusa de Wilton Sampaio na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Vasco no Maracanã. Ainda no primeiro tempo, quando o Tricolor já vencia o jogo por 1 a 0, o árbitro brasileiro na última Copa do Mundo seguiu a orientação do VAR e deixou de marcar um pênalti para o Vasco após a bola tocar na mão do zagueiro Manoel, em um chute de Veggeti que ia em direção ao gol.
Além disso, deixou de expulsar o meio-campista Ganso, do Fluminense, que agrediu jogadores adversários em duas ocasiões e, em um ato de indisciplina, chutou a bola para longe, após o árbitro marcar falta contra sua equipe, sendo que ele já tinha cartão amarelo e deveria receber o segundo e, em consequência, o cartão vermelho.
Wilton deixou de controlar a disciplina em campo, permitindo muitas reclamações, rixas e empurrões entre os jogadores.

Boas arbitragens

Por outro lado, o árbitro pernambucano Rodrigo Lima conduziu muito bem o empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Flamengo. Manteve o controle do jogo na parte disciplinar aplicando bem os cartões amarelos e acertou todos os lances técnicos, realizando uma ótima arbitragem.
Outro árbitro que também teve uma boa arbitragem na rodada foi o capixaba Arthur Rabelo, na goleada de 5 a 1 do Botafogo sobre o Juventude no estádio Nilton Santos. Arthur expulsou o jogador Lucas Freitas, do Juventude, pelo segundo cartão amarelo, ainda no primeiro tempo, e acertou na marcação de um pênalti a favor do Botafogo, também na primeira etapa.

Veja Também

Arbitragem desastrosa e Atlético-GO prejudicado diante do Flamengo

Arbitragem errou ao marcar pênalti para o Flamengo diante do Nova Iguaçu

Proposta de mudança na regra do impedimento não vai mudar nada

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados