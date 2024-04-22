Árbitro de Copa do Mundo tem atuação confusa em Fluminense e Vasco

Wilton Pereira de Sampaio teve uma arbitragem ruim no clássico entre Fluminense e Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Arbitragem muito confusa de Wilton Sampaio na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Vasco no Maracanã. Ainda no primeiro tempo, quando o Tricolor já vencia o jogo por 1 a 0, o árbitro brasileiro na última Copa do Mundo seguiu a orientação do VAR e deixou de marcar um pênalti para o Vasco após a bola tocar na mão do zagueiro Manoel, em um chute de Veggeti que ia em direção ao gol.

Além disso, deixou de expulsar o meio-campista Ganso, do Fluminense, que agrediu jogadores adversários em duas ocasiões e, em um ato de indisciplina, chutou a bola para longe, após o árbitro marcar falta contra sua equipe, sendo que ele já tinha cartão amarelo e deveria receber o segundo e, em consequência, o cartão vermelho.

Wilton deixou de controlar a disciplina em campo, permitindo muitas reclamações, rixas e empurrões entre os jogadores.

Boas arbitragens

Por outro lado, o árbitro pernambucano Rodrigo Lima conduziu muito bem o empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Flamengo. Manteve o controle do jogo na parte disciplinar aplicando bem os cartões amarelos e acertou todos os lances técnicos, realizando uma ótima arbitragem.