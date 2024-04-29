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Cena em Grêmio e Bahia mostra descrédito da arbitragem e do futebol brasileiro

Após Diego Costa ter sido expulso no banco de reservas, o técnico Renato Gaúcho pediu para todos se levantarem e deixarem o banco rumo ao vestiário

Públicado em 

29 abr 2024 às 10:02
Wallace Valente

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Wallace Valente

Após Diego Costa ter sido expulso no banco de reservas, o técnico Renato Gaúcho pediu para todos se levantarem e deixarem o banco rumo ao vestiário
Após Diego Costa ter sido expulso no banco de reservas, o técnico Renato Gaúcho pediu para todos se levantarem e deixarem o banco rumo ao vestiário Crédito: Jhony Pinho/Agif
Em uma semana turbulenta em relação à arbitragem, com árbitros e dirigentes convocados pela CPI das Apostas, a polêmica da vez foi na derrota do Grêmio para o Bahia por 1 a 0 na Fonte Nova. Após uma arbitragem confusa de Bráulio Machado, ocorreu o estopim nos acréscimos do segundo tempo, quando ele expulsou Diego Costa, do Grêmio, que já havia sido substituído e estava no banco de reservas.
O problema se deu porque o diretor de arbitragem da Federação Baiana, Jailson Macedo, estava próximo ao quarto árbitro e teria “dedurado” Diego Costa por ofensa ao árbitro reserva. Alegando interferência externa, o que de fato ocorreu. O técnico Renato Gaúcho, em protesto, mandou todos os jogadores reservas e os membros da comissão técnica saírem junto com Diego Costa e irem para o vestiário.
Atitudes como esta expõem a falta de credibilidade por que passam a arbitragem e o futebol brasileiro com essas denúncias envolvendo apostas e manipulação de resultados. Se for comprovada a interferência, a diretoria do Grêmio certamente vai levar o caso para os tribunais pedindo a anulação da partida, manchando ainda mais o nosso futebol.
Juntando-se a isso, arbitragens ruins e confusas, tudo vira um prato cheio para reclamações e desconfianças. Na verdade, alheio a tudo isso, a arbitragem brasileira precisa urgentemente de um choque de gestão e qualidade. 

Clássico

No clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, no qual o Glorioso pediu a retirada do árbitro paulista Raphael Claus da escala e venceu por 2 a 0, a reclamação ficou por conta do Rubro-Negro, que alegou falta sobre Fabrício Bruno no segundo gol botafoguense, além de alegar o não recebimento de cartão amarelo pelo jogador Luiz Henrique ao colocar uma máscara para comemorar o gol de seu time, o que a regra manda punir e a arbitragem fez vista grossa.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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