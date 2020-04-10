O Mito das Cavernas: de Platão para o Capitão

Jair Bolsonaro e Leonardo da Vinci, um símbolo das artes e das ciências Crédito: Amarildo

Como não se interessa por Filosofia, o presidente não deve estar familiarizado com o pensamento de Platão. E nunca deve ter ouvido falar do “Mito das Cavernas”.

Contida no livro VII de “A República”, obra mais completa e profunda do discípulo de Sócrates, a alegoria parece escrita para os dias atuais. Tem muito a ver com a nossa atual realidade política e sociológica.

Para Platão, a busca pela verdade e pelo conhecimento humano são características primordiais de um bom governante. Ele defendia a existência de um modo de conhecer, de saber, que seria o mais adequado para um líder político capaz de fazer política com sabedoria e justiça.

Na metáfora cunhada por Platão – inspiração para o filme “Matrix” (1999) –, prisioneiros vivem, desde a infância, acorrentados à parede de uma caverna. Atrás da parede à qual estão presos, há uma fogueira. Atrás dela, pessoas passam com objetos, projetando sombras na parede oposta da caverna, situada em frente aos prisioneiros.

Tudo o que eles podem avistar desde que conseguem se lembrar são essas sombras, tomadas por eles, portanto, como a totalidade do mundo, isto é, como a própria “realidade”. Como tudo o que “conhecem” são essas sombras, esse é todo o “conhecimento” que possuem.

Certo dia um prisioneiro se liberta. Assombrado, descobre a existência da fogueira, das pessoas atrás dela e de todo um mundo desconhecido, exterior à caverna. Percebe que as sombras, que ele tomava por toda a realidade, não são mais que cópias distorcidas e imperfeitas de uma ínfima parcela do mundo real.

Agora, se o prisioneiro liberto voltasse à caverna para libertar os companheiros e contar-lhes o gigantesco engano em que sempre tinham vivido, eles não acreditariam nele e o julgariam louco. Uma vez adaptados à luz, seus olhos ficariam “cegos” em seu retorno à escuridão. Entendendo que sair da caverna é extremamente perigoso, os demais concluiriam que jamais deveriam tentar fugir dali e, se pudessem, matariam qualquer um que buscasse tirá-los da caverna.

IDADE MÉDIA: MONOPOLIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Aristóteles foi discípulo de Platão e, para muitos, superou o mestre. Uma obra atribuída a ele tem centralidade no romance “O Nome da Rosa” (1980), do escritor e também filósofo italiano Umberto Eco. Na trama, uma série de assassinatos se processa no interior de um mosteiro de uma congregação católica, nos idos do século XIV.

O motivo, como ao fim descobre o frei Guilherme de Baskerville, um “subversivo” adepto das ciências que investiga os crimes: um dos monges não queria que chegasse ao conhecimento de ninguém um livro perdido de Aristóteles em que o grego discorrera sobre o riso e a comédia.

Era o fim da Idade Média, milenar período em que, de fato, a produção e a circulação do conhecimento foram controladas e retidas por religiosos – especificamente, pela Igreja Católica. Para alguns, uma “idade das trevas”, intelectualmente falando. Os gregos antigos foram enterrados nas bibliotecas às quais ninguém mais tinha acesso. O mundo era explicado pela tradição, por crendices populares e pela religião. Os livros não circulavam.

IDADE MODERNA: A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA

Isso acaba por volta de 1450, com a invenção da prensa móvel, por Johannes Gutenberg, o mais revolucionário invento (e, quiçá, evento) do segundo milênio depois de Cristo. Com a chegada da imprensa, adeus, Idade Média! Livros agora podem circular em larga escala e, com eles, a informação e a aprendizagem.

A História dá as boas-vindas ao Renascimento. Nas artes e nos mais diversos campos do saber (alô, Da Vinci!), resgatam-se os artistas, pensadores e cientistas da Grécia Antiga, como fonte de inspiração.

Deus, então, não está morto, como enunciaria, quatro séculos mais tarde, o filósofo Nietzsche, mas tem que chegar um pouquinho para o lado para dar espaço à sua criação. O homem é colocado de volta ao centro do pensamento. Mas o planeta em que vivemos, literalmente, sai do centro do universo. A Terra é esférica e não só gira como gira ao redor do Sol.

Além das pesquisas de Copérnico, Galileu, entre outros, a descoberta é empírica: nas Grandes Navegações, exploradores esbarram em “novos” continentes e conseguem tornar ao ponto de partida circunavegando o mundo.

Surge a Era Moderna, marcada pelo advento da Razão: Newton, Decartes, Pascal, Lineu, Lavoisier, Galileu – o mesmo que viraria personagem de peça homônima de Brecht três séculos após sua morte e afirmaria, no texto: “Infeliz o povo que precisa de ídolos”.

O sistema racional de pensamento e o método científico ganham primazia sobre dogmas e certezas seculares baseadas em superstição e achismo. Todo conhecimento precisa ser validado, toda teoria precisa ser testada, toda hipótese precisa ser provada por meio de experimentos rigorosos, para poder merecer o estatuto de verdade... isto é, de verdade científica. A Ciência sobe ao centro do palco histórico.

Vem o século XVIII e, com ele, o Iluminismo, as Luzes, a Razão, a Enciclopédia... questionamentos sobre o status quo e sobre a ordem sociopolítica vigente, o poder concentrado nas mãos de poucos (o clero, a nobreza, o rei cujo direito de governar supostamente emanava de Deus).

O homem é recolocado agora não só no centro do pensamento, mas das decisões políticas. Temos a declaração de independência dos EUA, a Revolução Francesa... De novo da Grécia Antiga, ressurge o conceito de democracia. Nas artes, brilha o Neoclassicismo. Ascendem na História a burguesia, o capitalismo, a Modernidade.

IDADE CONTEMPORÂNEA: SIM, O PLANETA É REDONDO. MAS FICA CADA VEZ MENOR...

No século XIX, invenções tecnológicas proporcionadas pela Ciência multiplicam exponencialmente a capacidade de produção dos homens: eis a Revolução Industrial, pedindo passagem no desfile da humanidade pela avenida da História.

Nos meios de transporte e de comunicação, surgem a locomotiva, o telefone, o telégrafo, a fotografia... E acende-se um dos maiores achados humanos desde que dominamos o fogo: a eletricidade.

No fim do século, inauguram-se ciências humanas que elevam a um novo patamar a capacidade do homem de pensar sobre como pensamos e sobre como vivemos: a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia. E, claro, Charles Darwin, com a teoria da evolução das espécies.

No século XX, conquistas da Medicina maximizam incrivelmente a nossa expectativa de vida: tratamentos, remédios, técnicas cirúrgicas, saneamento básico, mas, acima de tudo, vacinas, que praticamente erradicam certas doenças de cuja letalidade havíamos até nos esquecido (até voltarmos, recentemente, por opção espontânea, a esnobar a eficácia da vacinação em massa).

As duas Guerras Mundiais, por terríveis que tenham sido, proporcionam um incrível salto tecnológico para a humanidade: a energia nuclear, as telecomunicações, os primeiros computadores...

A corrida agora é espacial. O homem vai à Lua, sonda outros planetas e galáxias, enquanto tem gente que ainda perde tempo discutindo se a Terra é plana! Como diriam em inglês, “this ship has sailed, folks!”: esse navio já zarpou, pessoal. Zarpou lá no século XV, com as Grandes Navegações.

E HOJE? REGREDIMOS NA MARCHA DA HISTÓRIA?!?

Nas últimas décadas o boom é digital: a internet, as novas mídias e tecnologias da informação. As mesmas que foram fundamentais para a vitória de Jair Bolsonaro em 2018 (o Twitter, o Whatsapp...). Não é exagero dizer: de certo modo, a chegada de Bolsonaro ao Planalto é resultado direto da evolução da Ciência.

Jair Bolsonaro: o Mito das Cavernas Crédito: Amarildo

Mas Bolsonaro assume o poder disposto a renegar a Ciência e todo esse acúmulo da civilização humana. E, no momento em que a Ciência é nossa única salvação possível, no qual os governantes mais precisam se fiar nos cientistas e parar humildemente para ouvi-los, o presidente da República Federativa do Brasil prefere ir na contramão do mundo. Não quer buscar a verdade do conhecimento, como pregava Platão, lá no início desta marcha do Ocidente.

Continua fazendo pouco da Ciência, sobrepondo disputas político-ideológicas a orientações de quem entende do assunto. E chega ao cúmulo de confrontar publicamente o seu próprio ministro da Saúde, insinuando que pode demiti-lo no auge da pandemia do coronavírus