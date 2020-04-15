Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No apagar das luzes

Marcelo Santos sai do PDT e se mantém vivo na eleição de Cariacica

No limite do prazo, deputado conseguiu liminar do TRE para se desfiliar do partido de Sérgio Vidigal sem perder o mandato. A partir da decisão, já fechou com o Podemos, partido de Gilson Daniel, para disputar a prefeitura

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 abr 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Marcelo Santos vibra com liminar que lhe permite sair do PDT
Marcelo Santos vibra com liminar que lhe permite sair do PDT Crédito: Amarildo
Sem comunicar o movimento a ninguém, o deputado estadual Marcelo Santos mudou de partido: no limite do prazo para mudanças, encerrado no dia 4 de abril, ele trocou o PDT pelo Podemos. Na prática, isso significa que o deputado segue vivo na eleição a prefeito de Cariacica, caso queira concorrer novamente ao cargo hoje ocupado por Juninho (Cidadania).
Antes do vencimento do prazo, Marcelo obteve uma decisão favorável no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Em 18 de fevereiro, o deputado ingressou com uma ação no tribunal, pedindo o reconhecimento de justa causa para ele poder se desfiliar do PDT sem perder seu atual mandato de deputado estadual.
A decisão favorável a Marcelo foi dada em caráter liminar (provisório) pelo desembargador Carlos Simões Fonseca, relator da ação (que corre em sigilo, a pedido do próprio autor).
Eleito deputado pelo PDT em 2018, Marcelo estava sem espaço no partido em Cariacica e sem nenhuma garantia de receber legenda para disputar a prefeitura. No primeiro semestre de 2019, ele se desentendeu com o deputado federal Sérgio Vidigal, cacique do PDT há mais de década no Espírito Santo. Vidigal passou a presidência do partido em Cariacica, esperada por Marcelo, para o vereador Itamar Freire.

Veja Também

Reviravolta: PSL tem novo candidato a prefeito de Cariacica

Em agosto de 2019, o PDT ainda filiou o vice-prefeito de Cariacica, Niltinho Basílio, pré-candidato declarado a prefeito. Ou seja, permanecendo no PDT, Marcelo certamente não conseguiria a legenda para disputar o pleito e estaria, de antemão, fora do páreo.
Por isso, o deputado ajuizou a ação no TRE. Sob a alegação de grave discriminação pessoal por parte da direção do partido, o deputado pediu o reconhecimento da justa causa para se desfiliar do PDT sem que a direção do partido possa requerer o seu atual mandato à Justiça Eleitoral.
Segundo o advogado de Marcelo e autor da ação, Gustavo Varella Cabral, o desembargador Carlos Simões Fonseca concedeu a decisão, cautelarmente, antes do dia 4 de abril, por entender que há aparente justa causa para a desfiliação de Marcelo e que havia risco concreto de o deputado ser prejudicado caso não houvesse nenhuma decisão até o fim do prazo para troca de partido.
Se a liminar não tivesse sido dada, Marcelo ficaria preso ao PDT e perderia o prazo para trocar de sigla. Em posse da liminar, ele, sigilosamente, fechou com o Podemos, em cima do prazo, para se garantir, isto é, para se manter em condições de participar do pleito de outubro.

Veja Também

Vandinho x Luiz Paulo: disputa no PSDB remete a ferida aberta em 2017

Presidente da Assembleia do ES testa positivo para Covid-19

Ao contrário do PDT, o Podemos garante legenda para Marcelo disputar a eleição municipal, caso queira. O partido é presidido no Estado pelo prefeito de Cariacica, Gilson Daniel, um velho parceiro de Marcelo. Ele já assegurou à coluna que daria a Marcelo a legenda do Podemos e seu apoio pessoal caso o deputado conseguisse se desfiliar do PDT.
Agora, a ação de Marcelo ainda precisa ser julgada no mérito pelo Pleno do TRE, o que ainda não tem data para acontecer.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA

Veja Também

Amaro na Serra força Neucimar a ser candidato a prefeito de Vila Velha

Socorro a Estados e municípios: veja como votaram os deputados do ES

O que pensam os senadores do ES sobre o auxílio aos Estados

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

PDT Sérgio Vidigal Marcelo Santos Prefeitura de Cariacica Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados