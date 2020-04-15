Marcelo Santos sai do PDT e se mantém vivo na eleição de Cariacica

Marcelo Santos vibra com liminar que lhe permite sair do PDT Crédito: Amarildo

Podemos. Na prática, isso significa que o deputado segue vivo na eleição a prefeito de Sem comunicar o movimento a ninguém, o deputado estadual Marcelo Santos mudou de partido: no limite do prazo para mudanças, encerrado no dia 4 de abril, ele trocou o PDT pelo. Na prática, isso significa que o deputado segue vivo na eleição a prefeito de Cariacica , caso queira concorrer novamente ao cargo hoje ocupado por Juninho (Cidadania).

A decisão favorável a Marcelo foi dada em caráter liminar (provisório) pelo desembargador Carlos Simões Fonseca, relator da ação (que corre em sigilo, a pedido do próprio autor).

Eleito deputado pelo PDT em 2018, Marcelo estava sem espaço no partido em Cariacica e sem nenhuma garantia de receber legenda para disputar a prefeitura. No primeiro semestre de 2019, ele se desentendeu com o deputado federal Sérgio Vidigal , cacique do PDT há mais de década no Espírito Santo. Vidigal passou a presidência do partido em Cariacica, esperada por Marcelo, para o vereador Itamar Freire.

. Ou seja, permanecendo no PDT, Marcelo certamente não conseguiria a legenda para disputar o pleito e estaria, de antemão, fora do páreo. Em agosto de 2019, o PDT ainda filiou o vice-prefeito de Cariacica, Niltinho Basílio, pré-candidato declarado a prefeito . Ou seja, permanecendo no PDT, Marcelo certamente não conseguiria a legenda para disputar o pleito e estaria, de antemão, fora do páreo.

Por isso, o deputado ajuizou a ação no TRE. Sob a alegação de grave discriminação pessoal por parte da direção do partido, o deputado pediu o reconhecimento da justa causa para se desfiliar do PDT sem que a direção do partido possa requerer o seu atual mandato à Justiça Eleitoral.

Segundo o advogado de Marcelo e autor da ação, Gustavo Varella Cabral, o desembargador Carlos Simões Fonseca concedeu a decisão, cautelarmente, antes do dia 4 de abril, por entender que há aparente justa causa para a desfiliação de Marcelo e que havia risco concreto de o deputado ser prejudicado caso não houvesse nenhuma decisão até o fim do prazo para troca de partido.

Se a liminar não tivesse sido dada, Marcelo ficaria preso ao PDT e perderia o prazo para trocar de sigla. Em posse da liminar, ele, sigilosamente, fechou com o Podemos, em cima do prazo, para se garantir, isto é, para se manter em condições de participar do pleito de outubro.