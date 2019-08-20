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Vitor Vogas

Vice de Cariacica troca PSDB por PDT e entra na corrida à prefeitura

Nilton Basilio decide ingressar no partido de Sérgio Vidigal para buscar viabilizar candidatura. Para isso, tentará conquistar o apoio de Juninho e do grupo do atual prefeito

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 12:16

Públicado em 

20 ago 2019 às 12:16
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basilio Crédito: Assessoria da Prefeitura de Cariacica
O vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basilio, decidiu sair do PSDB, e praticamente sacramentou a sua filiação ao PDT. Segundo ele, a decisão se deve ao rumo dado ao partido pela vereadora Ilma Chrizostomo, que este ano passou a fazer oposição intensa à administração de Juninho (PPS), na Câmara de Cariacica. O presidente municipal do PSDB é filho de Ilma, que quer ser candidata a prefeita.
> Leia também: Amaro Neto quer ser governador do Espírito Santo
Pelo partido de Sérgio Vidigal, Basilio também buscará viabilizar candidatura a prefeito. Conhecido no meio político como Niltinho, ele tentará garantir o apoio de Juninho e do grupo dele, até porque também faz parte da atual administração.
Além de vice-prefeito, Basilio chegou a ser procurador-geral de Cariacica durante a administração de Aloízio Santos, que também era do PSDB. Também foi procurador-geral de outros municípios, como Viana.
> Leia também: PA de Alto Lage: lotação e horas de espera

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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